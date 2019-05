San Donato, bimbi canteranno Bella Ciao alla recita: genitori in rivolta

Polemica in una scuola elementare di San Donato, comune dell’area metropolitana di Milano, dove i bambini concluderanno l'anno scolastico con la classica recita. Nulla di anormale o strano fin qui. Ma a provocare l'ira da parte di alcuni genitori è stato il fatto che i propri figli prenderanno parte ad un coro sulle note di Bella Ciao. L'idea non è infatti piaciuta a diverse famiglie, che a gran voce chiedono di eliminare dalla scaletta l'inno partigiano.

Il preside tira dritto

La pensa diversamente Carlo Massaro, preside della primaria Salvo D’acquisto: " I bambini di tutta Europa stanno cantando questa canzone che è diventata virale, in quanto parla di una nuova resistenza, che è quella condotta da un movimento composto perlopiù da giovani che è impegnato a livello mondiale contro i cambiamenti climatici ". Si tratta di Sing for the climate, la cover che quest'anno è stata inno della manifestazione di Greta Thunberg.