Da San Siro al Duomo rombano le auto da rally

Auto d'epoca e non solo. Vecchi modelli in grande spolvero che si sfideranno al Milano Rally Show, dedicata alle quattro ruote sportive e giunto quest'anno alla terza edizione. Oggi e domani Milano sarà attraversata da auto che hanno ancora voglia di vivere in una speciale passerella da San Siro a piazza Duomo con ritorno al piazzale davanti allo stadio dove è allestito un circuito.

Tre le location del Milano Rally Show 2019: l'area del Meazza, quartier generale e teatro di prove speciali ed eventi collaterali, l'Autodromo di Monza e la Pista ex Alfa Romeo di Arese. In queste tre cornici saranno organizzate nove prove speciali che oggi e domani i concorrenti al volante affronteranno coprendo un totale di 70 chilometri. Come preludio, la sfilata per le strade della metropoli nella mattinata odierna. La partenza è prevista alle 14 dallo stadio. Scortati a gruppi di 15 dalle macchine della Polizia locale, la parata attraversa le vie più prestigiose ed esclusive con il passaggio della sfilata da piazza Cadorna, Foro Buonaparte, piazza San Babila, via Montenapoleone, via della Spiga, via del Gesù, via San Pietro all'Orto, via Manzoni, via Turati. La conclusione del percorso è in piazza Duomo dove alle 16 è previsto lo start ufficiale.

La circolazione del traffico non sarà interrotta se non con blocchi mobili. Cinque le prove speciali di oggi. Due davanti al Meazza (alle 17.30 e alle 21.44), una all'Autodromo di Monza sulla mitica Sopraelevata (alle 20), e due alla Pista di Arese (alle 18.34 e alle 22.34). Domani invece sono in programma quattro prove: due a San Siro (alle 10.04 e alle 13) e due ad Arese (alle 9.04 e alle 12.04). Il «Master Show» conclusivo è previsto a San Siro alle 15.30.

L'area davanti allo stadio ospiterà anche eventi collaterali con gli spettacoli di Freestyle Motocross con Vanni Oddera e il team Dabbot (oggi alle 10 e alle 20.45; domani alle 17.30), la mototerapia per bambini con lo stesso Oddera (oggi alle 10 e domani alle 11.45), la scuola di Go-Kart per bambini (oggi e domani dalle 9 alle 13.30 a pagamento) e simulatori di guida.

Presenti anche le suggestive Legends Cars e le American History Cars, in esposizione oggi dalle 9 alle 24 e domani dalle 9 alle 18 e un programma di esibizioni all'ombra dello stadio di Milano (Legend Cars, oggi alle 15 e alle 19.30, domani alle 12.15; American History Cars, oggi alle 13.30 e alle 19, domani alle 12.15. La Pista di Arese ospita invece test drive di Ferrari e Lamborghini e simulatori di Formula 1.