Saronno, imbrattato il murale con "morte alle guardie"

È stato imbrattato il grande murale di Piazza dei Mercanti che il Comune di Saronno aveva commissionato a Neve, artista di fama internazionale che ha già decorato numerose grandi pareti di Milano - la più imponente a Porta Romana - e di molte altre città d’Europa con monumentali opere realizzate a mano libera. Il murale doveva essere inaugurato proprio in settimana ma gli imbrattatori saronnesi non si sono fermati di fronte alla fama dell’artista e l’hanno coperto con la frase “morte alle guardie” come se fosse uno dei loro peggiori graffiti. Il sindaco Alessandro Fagioli ha espresso il suo profondo biasimo per chi pur di rinovellare all’infinito il proprio triste refrain di odio e di lamento non ha esitato a rovinare l’opera di un artista.

“A Saronno – ha detto Fagioli - tutti i giorni i nostri concittadini contribuiscono con le proprie disponibilità alla crescita economica, culturale e d’immagine della città, purtroppo dobbiamo prendere atto che c’è chi invece la odia e odia la sua gente e giunge a compiere azioni gravi e pesanti”. Mai era successo un fatto simile, parola di artista. L’opera, a tema ambientale, potrà essere restaurata ma a Saronno resta un triste primato.