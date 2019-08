Sassi sulle ambulanze Catturato il vandalo

Paola Fucilieri

I volontari e tutto quel che li aiuta a fare del bene al prossimo non dovrebbero mai avere problemi o essere ostacolati. E invece in questi giorni la Croce Verde Baggio - ben 8mila600 servizi a Milano per il 118 solo l'anno scorso - ha due ambulanze inutilizzabili. E non certo per un fato avverso, bensì a causa di un folle - catturato ieri sera dai carabinieri della stazione di San Cristoforo - che da venerdì ha iniziato a lanciare dei sampietrini contro i mezzi parcheggiati in strada, in piazza Cesare Stovani 7, davanti alla sede dell'associazione che conta 200 volontari ed è attiva dal 1911, ma soprattutto gode dell'apprezzamento e della stima dei cittadini come si può vedere dal suo profilo Facebook o dal sito www.croceverdebaggio.it. Finestrini in frantumi, vetri ovunque, quindi. Le telecamere venerdì hanno «immortalato» il disastro, avvenuto in pieno giorno, così come la mano di quel «qualcuno» che, terminato l'assalto, ha abbandonato la grossa pietra all'interno di uno dei mezzi rovinati.

Un tizio, il devastatore, che qualche problema deve averlo. E non solo ovvie ragioni, ma soprattutto per quanto accaduto due giorni dopo.

Se infatti venerdì se n'è infischiato delle telecamere, poi ha mostrato totale noncuranza nel compiere un nuovo gesto di vandalismo davanti a dei testimoni, anzi a due passi da loro. Domenica, poco dopo le 12.30, ha attraversato infatti la strada dinnanzi alla sede dell'associazione di corsa per lanciare un altro sampietrino, il secondo, e stavolta centrando la carrozzeria di una terza ambulanza. A quel punto si è allontanato di corsa. Tutto questo a pochi metri di distanza da tre persone, tra cui un 40enne medico del servizio di continuità assistenziale (una guardia medica) della Croce Verde Baggio.

«Con uno scatto da centometrista il medico si è lanciato all'inseguimento del vandalo - che più tardi ha descritto come un giovane dall'apparenza neutra o comunque normalissima, con un'età tra i 20 e i 30 anni - e stava per acciuffarlo! Quando però il giovane si è voltato verso di lui mostrandogli un coltello e quindi di cosa sarebbe stato capace, qualora non l'avessero lasciato in pace, il medico chiaramente si è bloccato. E il vandalo è fuggito». A raccontarci com'è andata è l'avvocato Marco Milani, 48enne responsabile dei volontari e in servizio all'interno dell'associazione da 28 anni.

Sporta denuncia formale ai carabinieri della stazione di San Cristoforo che si erano allertati già da venerdì e in attesa che vengano riparati i mezzi inutilizzabili, dopo i due blitz del vandalo, alla «Croce Verde Baggio» qualche domanda cominciavano a farsela. Ieri sera tardi la soluzione del giallo con la cattura del responsabile.