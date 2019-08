Sbanda in tangenziale, infilzata dal guardrail

È un bilancio sempre più nero e sanguinoso quello degli incidenti stradali in Lombardia in questa caldissima estate. L'ultimo (solo in senso temporale), gravissimo scontro è quello di ieri all'alba in Tangenziale est, nel tratto tra Carugate e Brugherio. Dove una donna di 32 anni residente a Biassono, alla guida di un Fiat Doblò diretto verso Milano, per ragioni ancora in via di chiarimento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Erano da poco passate le 4. La vettura ha carambolato, quindi è andata a sbattere contro il guardrail che è penetrato nella scocca del Doblò come se l'avesse infilzato. La vittima è stata estratta a fatica dalle lamiere dai vigili del fuoco, quindi soccorsa sul posto dagli operatori del 118, ma non avendo ripreso conoscenza è stata quindi trasportata in condizioni disperate all'ospedale Niguarda.

Ma non è stato il solo incidente. E preoccupante, in questi ultimi mesi, anche il picco raggiunto dalle persone sorprese alla guida ubriache o comunque dopo che avevano bevuto più del consentito. Appena due ore prima dell'incidente lungo la Tangenziale est, nel pieno centro di Monza (a pochi metri da piazza Castello) una ventenne neopatentata di Cinisello Balsamo è stata infatti fermata e denunciata per guida in stato di ebbrezza dalla polizia locale. La giovane, dopo aver perso il controllo del veicolo, è passata su uno spartitraffico rialzato, finendo la sua corsa davanti all'ingresso del teatro «Binario 7», in via Turati 8, non senza aver prima abbattuto anche alcune segnaletiche e urtato un'altra auto in sosta. Sottoposta all'alcol test la ragazza è risultata positiva, così per lei è scattata la denuncia a piede libero. «In quel momento in strada non c'erano pedoni e considerando che la signorina ha perso il controllo della macchina passando anche sopra un passaggio pedonale, è davvero una fortuna che non abbia messo sotto qualcuno» spiegano i vigili di Monza.

Spaventoso, ma senza gravi conseguenze, anche lo scontro avvenuto a Limbiate l'altra notte alle 22,30. In via Fratelli Bandiera una vettura con a bordo tre uomini ha perso il controllo ed è finita fuori strada, andando a sbattere contro un palo della luce. Sul posto tre ambulanze e due automediche del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che non credevano ai loro occhi davanti ai tre uomini di 25, 38 e 42 anni di origine pakistana usciti a fatica ma integri e sostanzialmente illesi dall'auto ridotta a un catorcio. Per comprendere la violenza dell'impatto bastava dare uno sguardo al palo dell'illuminazione, tranciato di netto e abbattuto. Sul posto sono dovute intervenire le squadre dell'Enel per ripristinare il servizio ed escludere così ulteriori danni. I feriti sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati negli ospedali di Desio, Monza San Gerardo e Garbagnate Milanese.