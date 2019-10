Scala, una serata «virtuosa» col super-concerto da film

Luca Pavanel

Una serata benefica per la Croce Rossa, oggi a partire dalle ore 20 alla Scala con musiche di Rachmaninov: sarà Riccardo Chailly, direttore musicale del Piermarini, a dirigere il concerto in favore del Comitato di Milano della Cri. Su il sipario.

Giunto alla sua 23esima edizione, l'evento porta sul palco del Piermarini la Lucerne Festival Orchestra, di cui Chailly è direttore musicale dal 2016, a un anno dal suo ultimo concerto al Teatro alla Scala. La serata prevede inoltre la partecipazione del giovane pianista russo Alexander Malofeev. Il virtuoso ha avuto riconoscimento internazionale grazie all'esibizione tenuta all'VIII edizione del Concorso Ciajkovskij per giovani musicisti nel 2014, dove ha ottenuto il Primo Premio. Nel 2016 ha vinto il Grand Prix al Concorso internazionale per giovani pianisti «Grand Piano Competition» . E ancora: nell'aprile 2017, in occasione dei concerti inaugurali del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, ha ricevuto il premio «Giovane talento musicale dell'anno 2017» «Best Young Musician of 2017 ». Viene dalla Scuola musicale «Gnesin» di Mosca , sotto la guida di Elena Berezkina, insignita del titolo russo di Operatrice benemerita della cultura . Protagonisti e musiche. Stasera in programma due brani del compositore russo Sergej Rachmaninov, il «Concerto n. 3 in re min. op. 30 per pianoforte e orchestra», che affronta Malofeev, opera «temibile» per virtuosi della tastiera, una tra le più difficili se non la più difficile, diventata famosa tra il grande pubblico col film «Shine»; e poi la «Sinfonia n. 3 in la min. op. 44». L'appuntamento milanese sarà la prima tappa, unica in Europa, di un tour internazionale della Lucerne Festival Orchestra con il maestro Chailly, a cui seguiranno Shanghai, Pechino e Shenzhen.

L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto a sostegno delle attività di Croce Rossa sul territorio di Milano in aiuto delle persone più fragili ed emarginate. In particolare, i fondi raccolti verranno destinati a tre progetti di carattere sanitario e sociale: l'«Unità di Strada», che offre supporto alle persone senza dimora, con assistenza medica, psicologica ed educativa; «Il Sorriso», un'opportunità per chi non può accedere alle cure odontoiatriche e, senza queste, uscire dall'emarginazione; «la Filiera della solidarietà», ovvero la distribuzione di beni alimentari a cui si affianca l'offerta di un percorso per uscire dall'indigenza. I biglietti sono disponibili con prenotazione chiamando il numero 02/3883210 (lun-ven ore 10-13, 14-17) o presso i circuiti di prevendita esterna www.geticket.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Il prezzo del biglietto varia da 20 a 200 euro (prevendita esclusa). Per ulteriori informazioni scrivere a concertoscala@crimilano.it).