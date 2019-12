Scende sui binari della metropolitana per mettere il video su Instagram, voleva sempre più like

Nell'immagine si vede chiaramente il gesto: un giovane, sulla banchina della metropolitana, si prepara a scendere sui binari. Poi li attraversa e incitato dall'amico che lo sta riprendendo con il cellulare si mette a correre sulle rotaie e accenna qualche movimento. Tutto dura pochi secondi e il giovane risale subito dopo sul marciapiede che costeggia la linea. È accaduto a Milano, sulla linea M2 della metropolitana, conosciuta anche soltanto come linea verde.

La diffusione sui social

Secondo quanto riportato da Milano Today, il giovane sarebbe stato fatto risalire dall'avviso di un addetto Atm, diffuso dagli altoparlanti della metropolitana. Non è ancora stato individuato il momento esatto di quelle riprese, visto che il protagonista del filmato indossa una maglietta a maniche corte, ma il video è stato caricato sul profilo Instagram del giovane nel mese di dicembre e, soltanto qualche giorno fa, è stato cancellato.

La bravata in cambio di Like

In base a quanto riportato dal quotidiano, la sequenza mostrava il ragazzo scendere sui binari e vantarsi di quel gesto così rischioso, incitato dall'amico rimasto sulla banchina a riprendere. Le immagini, che per qualche ora sono rimaste visibili ai seguaci del ragazzo, avrebbe riportato anche una didascalia che prometteva di "regalare" altre performance simili (e pericolose) in cambio di numeri di visualizzazioni alti e "like".

"Vai, buttati fra'"

Secondo quanto ricostruito, anche grazie all'ausilio del video rimasto disponibile sul celebre social network per qualche ora, l'amico che era con il giovane responsabile della bravata lo avrebbe persino incitato ad andare sulle rotaie della metropolitana. " Vai, buttati fra'. Buttati, buttati. Bravo ", gli avrebbe detto da dietro l'obiettivo dello smartphone utilizzato per riprendere. A interrompere quel gesto, finito in pochi secondi, è stato l'avvertimento dell'addetto Atm, incaricato della sicurezza in stazione, che avrebbe richiamato il giovane. Una volta risalito sulla banchina i due amici si sarebbero messi a ridere.

La rimozione dell'account

I due ragazzi non sarebbero stati identificati e negli ultimi giorni l'account dell'autore del gesto sarebbe stato cancellato da Instagram. Il motivo? In un altro video, gli stessi protagonisti di quella bravata avrebbero insultato un venditore ambulante all'esterno di una fermata della linea metropolitanta M3.