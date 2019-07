Schiacciato da una bobina: muore un altro operaio

È rimasto schiacciato da una bobina d'acciaio pesante ben 15mila chili. Vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro è un operaio italiano di 52 anni che stava lavorando all'interno del «Centro siderurgico bresciano», un'azienda in via Industriale 24, che si trova a ridosso dell'ingresso laterale del cimitero Vantiniano. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 9.30 davanti agli occhi di un collega che era con la vittima e che ha assistito impotente all'accaduto.

Inutili i tentativi dei medici e dei soccorritori di tenere in vita l'operaio. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli uomini dell'Agenzia per la tutela della salute di Brescia. Il collega testimone del dramma, coetaneo del morto, è stato portato in stato di choc all'istituto clinico Sant'Anna di Brescia.

Venerdì, sempre nel Bresciano, all'interno delle Ferriere Bellicini, azienda di Berzo Inferiore in Vallecamonica, a perdere la vita a tre mesi dalla pensione era stato un altro operaio, un 58enne sposato e padre di di un figlio. L'uomo stava lavorando a un macchinario quando è rimasto schiacciato dallo stesso.

Il 30 maggio, infine, sempre in provincia di Brescia ma a Capriolo, era toccata a un 35enne, operaio alla Tur Maccanica.

PaFu