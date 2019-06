Schianto in auto, salvo solo il bimbo di 4 mesi

L'hanno trovato in lacrime, ancora legato sul sedile posteriore al seggiolino, ultima precauzione di sicurezza adottata da quei genitori che non conoscerà mai. È un bambino di appena quattro mesi, un neonato, l'unico superstite di un incidente avvenuto l'altra notte poco dopo le 3 lungo l'autostrada A21, la Torino-Brescia, nel tratto tra i caselli di Casteggio e Voghera, in direzione di Torino. Una coppia di macedoni, marito e moglie di 24 anni, residenti in Francia e di ritorno a casa dalle vacanze, è morta sul colpo dopo essersi schiantata a bordo della loro Golf, accartocciatasi per l'urto violentissimo sotto il rimorchio di un tir, parcheggiato in una piazzola di sosta. Il loro bimbo, invece, è rimasto illeso.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polstrada e del personale dell'Ats di Alessandria, all'origine dell'incidente ci sarebbe un malore o un colpo di sonno del conducente: sull'asfalto infatti non sono state rilevate tracce di frenata, come se il ragazzo alla guida non si fosse accorto di nulla.