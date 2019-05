Schiavone in campo: un "match-ball" per i piccoli tennisti

Poi sono arrivate le altre ma Francesca Schiavone è stata la prima tennista azzurra a trionfare in un torneo del Grande Slam. Un segno lasciato nove anni fa sulla terra rossa del Roland Garros e lì è un segno che resta perchè vincere a Parigi è il lasciapassare per entrare tra i grandi di questo sport. Ma i grandi campioni, tali sono, perchè hanno anche un'ottima memoria e la tennista milanese non ha mai dimenticato la città dove la sua carriera è cominciata. I primi set giocati su campi di via Cilea e poi il Tennis Club Milano prima di iniziare la grande scalata nel tennis che conta.

C'era un piccolo debito di riconoscenza da saldare ed forse anche per questo che nasce «Tu puoi, provaci» l'iniziativa presentata ieri a Palazzo Marino che ha come protagonista l'ex tennista azzurra e che si rivolge ai giovanissimi che si avvicinano ai campi da gioco. Per due weekend infatti tutti i bambini di Milano e provincia tra gli 8 e i 12 anni avranno la possibilità di giocare a tennis in quattro campi gestiti da Milanosport e al termine del quarto giorno Francesca sceglierà una bambina o un bambino a cui verrà messa a disposizione una borsa di studio biennale per supportare la famiglia e sostenere gli allenamenti. «In un periodo storico in cui lo sport è visto sempre più come un momento di integrazione, soprattutto di fronte all'aggravarsi di problematiche sociali come il bullismo, abbiamo scelto di farci avanti - ha spiegato l'ex azzurra- osare per fare del bene. Puntando a fare benissimo».

Si comincia sabato dalle ore 15 alle 19, al centro Saini e domenica dalle 9 alle 13, al centro sportivo Cambini Fossati. I secondo «set» la settimana dopo: sabato 25 maggio, dalle 15 alle 19, si tornerà a giocare al Lido e domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13, su campi di via Washington. «Non è importante il livello - spiegano gli organizzatori- e anche chi non ha una racchetta avrà gratuitamente la possibilità di provarci, grazie agli sponsor che garantiranno la fornitura del materiale e la copertura economica per permettere alla bambina o al bambino selezionato di svolgere l'attività nel circolo tennistico più vicino alla sua abitazione» Per partecipare basterà iscriversi su www.tupuoiprovaci.it e compilare il modulo di adesione, da inviare via mail o consegnare all'evento. «L'idea di coinvolgere Francesca in questa iniziativa mi era venuta quando al termine degli Us-Open aveva annunciato il rito- aveva ricordato giorni fa il sindaco Giuseppe Sala- L'avevo chiamata per congratularmi con lei e per accennarle che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa insieme...» Così è nata questa iniziativa rivolta ai giovanissimmi. Così si è pensato di dare una borsa di studio sportiva di due anni per aiutare un giovane tennista. «É una piccola cosa- spiega Sala- ma è il l'opportunità che una grande sportiva milanese vuole dare ad un suo piccolo concittadino».