Serata in discoteca rischia di finire in tragedia

Una divertente serata di fine luglio passata in discoteca con gli amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una giovane ragazza residente a Omate, frazione di Agrate Brianza. La giovane sarebbe finita in coma etilico, probabilmente per aver bevuto troppo durante la serata. Si è sentita male tra le braccia degli amici che erano con lei, e questi, invece di accompagnarla immediatamente in ospedale, l’hanno caricata in auto e trasportata a casa di un’altra amica, volontaria sulle ambulanza. Fortunatamente la donna si è accorta della gravità della situazione e ha immediatamente chiamato il 118, salvando così la vita della giovane, ormai in coma etilico.

Tutto è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio. Un gruppetto di ragazzi, più o meno coetanei, ha deciso di trascorrere la serata in una discoteca milanese, ballando e bevendo, probabilmente un po’ troppo. Infatti una di loro, di 20 anni, improvvisamente si è sentita male in auto mentre stavano raggiungendo un altro locale in Brianza. Invece di accompagnare subito l’amica al Pronto Soccorso, gli altri del gruppo hanno deciso di raggiungere una conoscente residente ad Agrate Brianza.

La donna, che presta servizio come volontaria sulle ambulanze, si è subito resa conto dei sintomi che la ragazza manifestava, quelli classici del coma etilico. Ha così chiamato il 118 e, appena giunta l’ambulanza, verso le 6,30 del mattino, la 20enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Vimercate. Secondo alcune informazioni la giovane si sarebbe ripresa grazie all’intervento dei medici che l’hanno avuta in cura. Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate sono stati allertati per fare chiarezza su quanto accaduto durante la serata e per ascoltare i racconti dei ragazzi che quella notte erano insieme alla 20enne.

