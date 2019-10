Serata con i grandi comici, Margherita Antonelli al Wincity Piazza Diaz

L’autunno è iniziato ed è tornata la frenesia del lavoro. Così non c’è nulla di meglio che concedendersi una serata in totale relax, in compagnia di amici, magari sorseggiando un drink con gli eventi dedicati alla comicità proposti al Sisal Wincity Milano Diaz (piazza Diaz, 7). In scena giovedì 3 ottobre, Margherita Antonelli, l’inarrestabile “donna delle pulizie” nelle apparizioni di Zelig e Colorado Cafè, apprezzata per la sua ironia e sofisticata semplicità, che intratterrà il pubblico in un crescendo di risate coinvolgenti e virali.



Attrice comica davvero completa, Margherita Antonelli coinvolgerà gli ospiti in una serata indimenticabile. Un’esperienza da vivere in prima fila, in un luogo particolare in pieno centro cittadino a due passi da piazza Duomo, che sorprende per la bellezza degli spazi interni, con gli ospiti al centro di ogni attenzione. Ingresso allo show, con finger food a partire dalle ore 20 e inizio dello spettacolo ore 21.

Le serate dedicate alla comicità nei Sisal Wincity di Firenze, Milano, Roma e Catania accompagneranno il pubblico fino a dicembre offrendo una serata diversa e leggera, magari allietando il palato anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera. E quando si chiuderà il sipario su Milano, la comicità al Sisal Wincity farà tappa al Sisal Wincity Catania mercoledì 23 ottobre con Massimo Bagnato, un comico davvero unico nel panorama italiano.