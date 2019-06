Sesso indefinito La Regione rassicura Monti

(...) generi selezionabili, oltre a noti, ovvero maschio e femmina, compaia anche la dicitura non definito».

Ma il possibile «caso», come detto, viene smentito. «Per quanto riguarda le modalità di registrazione, sono standard» dicono dalla Regione. «Open Innovation accoglie le informazioni in modo aggregato e per fini puramente statistici. Il dato sul genere, infatti, non viene mostrato agli altri utenti, come viene indicato chiaramente al momento della compilazione».

«La procedura d'iscrizione standard con la dicitura «non definito» a proposito del genere - ha precisato ancora la Regioe - viene utilizzata da numerose piattaforme pubbliche di servizi di formazione o socio sanitarie di Regioni come Veneto, Friuli, Sardegna e persino Lombardia. Due esempi su tutti: la piattaforma Areu Lombardia e l'Azienda socio sanitaria Serenissima nel Veneto. Un format d'iscrizione utilizzato per la maggior parte delle piattaforme, compresa Open Innovation, quella premiata come la migliore al mondo nel campo della Pubblica amministrazione».

AlGia