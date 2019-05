Una settimana di danza La grande festa firmata Roberto Bolle

Ferruccio Gattuso

Un passo dopo l'altro, come si conviene nella danza. É partito da lontano, Roberto Bolle, per costruire la coreografia che sognava da tempo: un festival dedicato alla danza, lungo una settimana, che occupasse pacificamente Milano sotto il titolo di On Dance Accendiamo la danza. Dopo il successo dello scorso anno («qualcosa oltre le più ottimistiche previsioni», spiega soddisfatto il ballerino), la seconda edizione è attesa in città da domenica 26 maggio al 2 giugno, con un fitto cartellone di eventi distribuiti tra periferia e luoghi simbolo del centro. «Una festa più che un festival, spiega Roberto Bolle qualcosa che deve arrivare al pubblico più variegato, e nei modi più diversi. Il successo televisivo di Danza con me su Rai1 è stato il passo definitivo per convincermi che un progetto come questo si poteva realizzare». Che un fuoriclasse del balletto - primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York si presti con tale passione, e senza snobismo, a una missione di divulgazione della danza è cosa che fa stropicciare gli occhi, non solo agli appassionati. «Amo mettermi in gioco fuori dalla danza classica spiega Bolle Per me è una sfida continua cimentarmi con discipline che non ho studiato. Non è semplice, ma è esaltante: ovviamente, poi adatto questi stili alla mia formazione, come ho fatto in tv». Non a caso, sulla locandina ufficiale di «On Dance», Bolle appare in smoking ma in plastica posizione capovolta, a suggerire contaminazione tra classico e moderno. Così, la seconda edizione di On Dance porta a Milano workshop, incontri, lezioni pubbliche e spettacolo. Il via domenica 26 con la proiezione in anteprima di Nureyev, The White Crow di Ralph Fiennes (ore 19.30, cinema Colosseo), titolo che uscirà nelle sale a luglio, e un prologo nel pomeriggio (ore 17) all'Anfiteatro Martesana di via Agordat, con il Red Bull Dance Your Style, contest di ballerini hip-hop e breakdance. A fare da centro di gravità del festival è l'unico spettacolo a pagamento (gli altri sono gratuiti) al Teatro degli Arcimboldi dal 29 maggio all'1 giugno: Roberto Bolle and Friends chiamerà sul palco (ore 20.30, sabato 1 giugno ore 16) ospiti d'eccezione tra cui l'ucraino Alexander Riabko, principal dance dell'Hamburg ballet, e la spagnola Alicia Amatriain, etoile dello Stuttgart Ballert. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il Gran Ballo di lunedì 27 (ore 21) alla Biblioteca Ambrosiana su valzer, polke, mazurke e quadriglie dell'800 (dress code chic), il Final Show in piazza Duomo del 2 giugno (ore 21.30) con Geppi Cucciari alla conduzione e ospiti come Roberto Vecchioni, il vincitore di Sanremo Mahmood, Serena Rossi e Alessandro Quarta e l'Incontro di Roberto Bolle con professori e studenti delle tre Università Politecnico, Bicocca e Statale, giovedì 30 maggio alle ore 13. La stessa sera (ore 21.30) la Galleria Vittorio Emanuele II si trasformerà nella sala da tango più elegante del mondo, con Tango Baile Social: con i tangheri Alice Gaini e Andrea Bassi a fare da maestri di ballo si aggiungerà la probabile presenza dello stesso Roberto Bolle durante la serata. Altre informazioni sono al sito (ore 20.30) dal 29 maggio all'1 giugno, 129-34,50 euro, info www.ondance.it.