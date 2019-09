Una settimana dedicata al cuore tra dibattiti, laboratori e spettacoli

Cuore protagonista in città per una settimana ricca di appuntamenti, manifestazioni sportive, concerti nel nome della prevenzione. Si apre dopodomani e durerà fino al 29 settembre la Milano Heart Week, palinsesto di eventi aperti al pubblico di ogni età sulla prevenzione cardiovascolare promossa dal Centro Cardiologico Monzino, con il patrocinio del Comune. L'iniziativa si colloca nell'ambito dei progetti per la Giornata Mondiale per il Cuore il 29 settembre indetta dall'Organizzazione Mondiale Sanità per sensibilizzare i cittadini di ogni età al valore della prevenzione cardiovascolare.

Si parte sabato con il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi dedicato al cuore delle donne (appuntamento alle 20,30 all'Auditorium di largo Mahler). La settimana prosegue con i laboratori sulla prevenzione per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Grazie ai workshop interattivi e agli incontri con gli esperti i ragazzi scopriranno come i comportamenti quotidiani possono influenzare la nostra salute. L'elemento nuovo di quest'anno è il «fattore giovani»: i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, infatti, sono il nuovo obiettivo delle campagne di sensibilizzazione. «Il principio di prevenzione di precisione si può sintetizzare in a ciascuno la sua prevenzione - spiega Elena Tremoli, Direttore Scientifico del Monzino -. Si tratta, in pratica, di personalizzare l'intensità degli interventi preventivi, migliorando la capacità di identificare i soggetti a massimo rischio di malattia, rispetto a quelli meno suscettibili agli effetti dannosi dei fattori di rischio più noti, come fumo, alimentazione scorretta o scarsa attività fisica. Effetti pericolosi per tutti, sia ben chiaro, ma non nella stessa misura».

Doppio l'appuntamento con la medicina digitale: sabato alle 10,30 al Museo della Scienza si parlerà del rapporto tra tecnologia, big data e prevenzione, mentre venerdì 27 in occasione della Notte della ricerca alle 19,30 verrà analizzato il rapporto tra imaging cardiovascolare, ricerca scientifica e prevenzione.

Si dice che «Ridere fa bene al cuore»: ecco Claudio Bisio, Giacomo Poretti e Alessandro Cattelan alternarsi sul palco dell'Auditorium del Museo della Scienza (25 settembre ore 19) per un talkshow semiserio. Domenica 29 si chiude in bellezza con la Milano Heart Week Run corsa non competitiva di 5 km al parco Sempione sulle note della Discoteca Nazionale di Rtl 102,5.