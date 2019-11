Una settimana a tutto live Milano capitale anche pop

Luca Testoni

La formula «week», quella dell'evento lungo una settimana, caratterizza la Milano di questi anni. E dopo «BookCity», la ricchissima kermesse legata al libro, è già l'ora di «Milano Music Week».

Edizione monstre, la terza settimana milanese dedicata alla musica, che prevede fino a domenica un cartellone di 300 appuntamenti (tra live, incontri e presentazioni) all'insegna dell'internazionalità, con oltre 250 artisti da tutti e cinque i continenti, e una novantina location diverse: a Milano, ma anche fuori città (la reunion dei La Crus sarà venerdì al Live di Trezzo d'Adda).

«C'è un'offerta molto ampia e variegata, ognuno potrà disegnarsi il proprio calendario per andare a vedere e sentire musica, ma anche per imparare quello che succede nei mestieri della musica. Ci sarà un interesse particolare a tutti coloro che lavorano nella musica», ha spiegato Luca De Gennaro, curatore di tutta la kermesse.

Davvero ostico districarsi nel cartellone extralarge delle proposte dal vivo dell'iniziativa promossa dal Comune di Milano in collaborazione con Siae, Fimi e Assomusica.

Quest'oggi, nella suggestiva sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano, il fondatore dei Subsonica Davide Boosta Dileo si esibirà in anteprima esclusiva nel suo nuovo progetto solista «R-Nascimento», uno speciale concerto di musica classica ed elettronica in due atti; mentre la rivelazione dell'anno Coma Cose, il duo milanese in bilico tra rap e cantautorato sarà in concerto al Fabrique. Sempre oggi sarà invece presentato per la prima volta il «Premio del libro musicale», kermesse voluta e coordinata dal noto produttore Stefano Senardi. Testimone d'eccezione dell'evento di lancio in programma a Base sarà Klaus Voormann, storico collaboratore dei Beatles noto per aver realizzato il disegno di copertina dell'album «Revolver». Domani, invece, tutti da gustare gli incontri a tu per tu con Elio e Le Storie Tese (Mare Culturale Urbano) e Morgan (teatro Cpm) e i concerti dei «brasiliani di Milano» Selton (Magazzini Generali) e Lucia Minetti (Teatro Franco Parenti).

Venerdì partirà la maratona live da Base (in programma anche sabato) targata Linecheck, vetrina internazionale per nuovi artisti, che ospiterà tra gli altri l'esponente dell'it-pop Giorgio Pop e Seun Kuti, figlio di Fela, pioniere dell'Afrobeat. Sempre venerdì i rapper Ensi e Clementino saranno all'Apple Store di via Durini, Paolo Jannacci da Germi e Daniele Silvestri sarà al Forum, dove il giorno dopo si esibirà per la prima volta in carriera Levante, che tra l'altro sarà protagonista di un incontro col pubblico in programma alla Terrazza Martini venerdì sera.

Sabato doppio incontro pubblico per Gianna Nannini (Terraza Martini) e per Tiziano Ferro (Apple Store). Per chiudere, domenica, c'è attesa per l'esibizione dei rocker Usa Greta Van Fleet.