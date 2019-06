Sfilata di star alla Scala Domingo con i Wiener

Stasera Plácido Domingo & C., alla Scala. Un gradito ritorno, perché il tenore/baritono e direttore d'orchestra è uno dei protagonisti «storici» più amati dal pubblico, personaggio ben scolpito nell'immaginario. Sotto i riflettori non sarà da solo. Accanto il direttore Gustavo Dudamel e la pianista Yuja Wang (e ancora i tenori Juan Diego Flòrez e Jonas Kaufmann, e il soprano Sonya Yonchera). Plácido salirà sul podio per dirigere Wiener Philharmoniker. Una co-presente di star per un gala Amasciatori Rolex organizzato a favore delle attività formative dell'Accademia Teatro alla Scala. Ma vediamo la scaletta.

Si parte con l'overture di Verdi dell'opera «La forza del destino». Segue il super tandem Dudamel-Wang insieme al complesso austriaco alle prese con il Concerto per pianoforte di Schumann op.54. Di più. La seconda parte della serata è dedicata all'arte del melodramma. E torna sul podio nuovamente Domingo, per l'interpretazione dell'Intermezzo da «L'amico Fritz» di Mascagni, segue Verdi (da «La forza del destino»: «O tu che in seno agli angeli» e il duetto «Già nella notte densa» da «Otello»); segue Gounod («Ah, lève-tol soleil» e il duetto «Va! Je t'ai pardonné» da «Romeo et Juliette). Infine: Donizetti («Elisir d'amore»: «Una furtiva lagrima»), Halery («Rachel, quand du Seigneur» da «Juive») e Puccini («Vissi d'arte» da «Tosca»).

LuPav