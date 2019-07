Lo sfogo di Sala fuori dall'aula «Sindaco 2 anni, poi vediamo»

Il sindaco è presente in aula alla lettura della sentenza che lo condanna a 6 mesi, convertiti in un risarcimento di 45mila euro, per aver falsificato nel 2012 la data di un atto i che avrebbero altrimenti compromesso la realizzazione della piastra e l'apertura di Expo nei tempi e fuori si sfoga: pena dimezzata ma «è comunque una condanna, non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco quindi continuerò a svolgere il mio lavoro con dedizione che conoscono per i due anni che mancano alla fine del mandato, ma guardare avanti in questo momento ovviamente non me la sento. E una sentenza di questo tipo allontana tanta gente onesta e capace dalla cosa pubblica». Salvini e Forza Italia si confermano garantisti ed esprimono solidarietà a Sala, l'assessore Fdi De Corato lo sfida a rinunciare alla prescrizione, i 5 Stelle invece lo invitano a riferire in consiglio comunale lunedì e poi a dimettersi.