Sgombero al Lambretta Tutti assolti

Sono stati assolti ieri (a quasi 7 anni dai fatti) i sette imputati per i disordini durante lo sgombero del centro sociale Lambretta di piazza Ferravilla del 23 ottobre 2012. Tre di loro rispondevano di invasione di edificio, erano sul tetto durante l'intervento delle forze dell'ordine, e quattro di resistenza a pubblico ufficiale. Di questi ultimi, due erano in trasferta dal Nord-est per spalleggiare i compagni milanesi. Cinque assoluzioni sono state pronunciate dal giudice Maria Antonia Versace «perché il fatto non sussiste» e altre due «perché non è stato commesso il fatto». Le indagini erano state coordinate dal pm Alessandro Gobbis. Aler, proprietaria delle case occupate abusivamente, era parte civile. Gli imputati milanesi erano difesi dagli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella.

CBas