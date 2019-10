Erano il terrore delle banche: arrestati 9 rapinatori

Si occupavano di rapine in banca. Questa mattina, i Carabinieri del nucleo operativo di Lodi hanno sgominato la banda delinquenziale esecutrice di ben 4 colpi presso rinomati istituti bancari di svariate province della Lombardia.

Erano 9 in membri della ghenga. Mettevano a punto un piano infallibile attraverso sopralluoghi ad hoc e spartendonsi preventivamente gli incarichi. Il modus operandi era sempre lo stesso: entravano in banca con nonchalance, sequestravano clienti o cassieri legandoli con fascette da elettricista e costringevano il direttore della filiale a vuotare i bancomat. Un anno di terrore puro, culminato all'alba di questa mattina con l'esecuzione di nove mandati di arresto a carico di altrettanti malviventi nell'ambito della "Operazione Rosolino".

Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera la banda era composta da criminali palermitani che, a seconda del colpo in agenda, si spostavano in treno dalla Sicilia verso Milano, ad intervalli di tempo ben cadenzati. Il quartiere generale della cricca, presso cui organizzavano il da farsi, era un appartamento di San Colombano al Lambro o, in alternativa, un'altra base di appoggio a Rho.

Ai fermati, i militari dell'Arma hanno contestato quattro colpi perfettamente riusciti: il 26 ottobre 2018 al Monte dei Paschi di Siena di Cesano Maderno (Monza e Brianza), il 30 novembre 2018 al Banco Popolare di Senna Lodigiana ( Lodi), l'8 gennaio scorso alla BCC Laudence di Graffignana (Lodi) e il 5 febbraio scorso una tentata rapina al Credit Agricole di Caronno Pertusella (Varese). Il bottino complessivo delle varie razzie ammonterebbe a circa 135mila euro, dei quali, 58mila insaccati nella rapina a Graffignana.

" Si dedicavano a tempo pieno ed esclusivamente alla rapine – spiegano il tenente colonnello Rosario Giacometti e il capitano Michele Capone nella conferenza stampa di qualche ora fa - Visionavano tutto il giorno filiali bancarie in varie province della Lombardia selezionando le più appetibili e studiandone i punti deboli. Poi, entravano in azione. Dei veri professionisti del settore".

Tutti i membri della banda, infatti, vantano precedenti penali per rapine messa a segno in Sicilia e altri regioni di Italia. Per 5 dei malviventi, il Tribunale di Busto Arsizio aveva già emesso condanne tra i due e i 3 anni di reclusione lo scorso febbraio, a seguito di una rapina finita male a Caronno Pertusella. Quest'oggi, invece, sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata ed associazione a delinquere.