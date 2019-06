Si lancia sui binari della metro rossa Muore a Rovereto, quattro i feriti

Folla, attese, nervosismo ieri nel primo pomeriggio per un improvviso stop in metropolitana. Tra i passeggeri: «C'è stato un tentato suicidio», girava voce. E in effetti, arrivano gli avvisi dagli altoparlanti, qualche conferma: «La circolazione della linea M1 è interrotta tra le stazioni di Villa San Giovanni e Palestro», a causa di un tentato suicidio a Rovereto. Ma non finirà «solo» così.

E ancora, altri avvisi: l'Atm rende noto che «in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio, sono state istituite in superficie un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta e predisposto assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio». Ore 14,30: la gente si lamenta, c'è chi ha fretta per il lavoro, tanti ragazzi di ritorno dalle scuole verso casa, gli anziani sono quelli che soffrono di più il caldo di un'estate «esplosa» all'improvviso. «Ma cosa sarà successo? Perché questa fragilità?», «ma chi è?», sono le domande che girano alla fermata «Cadorna». Qualcuno «gioca» a fare il cinico e si fa scappare «ma insomma in questi casi ci rimettiamo noi», oppure un classico dei classici: «È la solita storia coi mezzi».

Una brutta storia, ancora una volta, purtroppo e ancora: una donna di 47 anni si uccisa buttandosi sui binari. Nella tragedia sono rimasti feriti anche quattro passeggeri che erano a bordo del treno, volati a terra a causa di una brusca frenata. Già, proprio così: il macchinista ha visto la donna sui binari, infatti, ha tirato il freno per evitare l'impatto, ma non è servito a nulla. Le condizioni dei feriti non destano particolari preoccupazioni, «sono stati accompagnati al pronto soccorso a causa di alcune contusioni». L'ultimo bollettino: la circolazione dei mezzi è ripresa regolarmente intorno alle ore 17,30.