I terrapiattisti a Conte: "Autorizza la missione per dimostrare la verità"

Secondo i terrapiattisti abbiamo vissuto da sempre in un’illusione. Tutte le scoperte scientifiche dell’epoca moderna e contemporanea sarebbero un grande bluff. "La Terra è piatta", urlano a gran voce e ci sarebbe chi vorrebbe portare le prove inconfutabili di questa convinzione. A riportare la notizia è stata La Nazione che avrebbe riportato di una convention di terrapiattisti che si sarebbe svolta a Milano. A capo ci sarebbe un ingegnere di 42 anni, tale Agostino Favari, che si sarebbe fatto promotore di una spedizione in Antartide per spiegare a tutti l’illusione in cui, da tempi immemori, abbiamo vissuto.

L’incontro si è svolto all’Hotel The Hub di Milano, a cui tutti potevano accedere, pagando una quota di iscrizione pari a 25 euro. La convention avrebbe smosso le coscienze di tutti i presenti, scatenando dibattiti e sorrisi sornioni da chi è sostenitore delle idee dell’ingegnere: "Neil Armstrong? È un attore". "Galileo e Newton? Delle Maschere". "Siamo vittime di un complotto e di un’illusione. La Terra è piatta". "Il Polo Nord è al centro". "Gli astronauti non esistono". Questi sono solo alcuni degli argomenti che sono stati sfiorati durante la convention dei terrapiattisti. Poi l’annuncio: "Spero che Conte possa autorizzare la nostra missione in Antartide – afferma il promotore -. Voglio indossare i panni di un esploratore contemporaneo per la circumnavigazione polare. Se riuscirò nell’intento, smetterò di fare conferenze".

Come un moderno Magellano, l’ingegnere in questo modo vorrebbe sfatare un mito e ammettere che tutti noi siamo stati presi in giro da chi, con la forza, ha voluto negare l’evidenza e far credere di vivere in un modo che non è sferico ma bensì piatto. "C’è un’assenza di curvatura – continua -. Da Civitavecchia riesco a vedere l’isola del Giglio. Dov’è che la Terra si inclina?" Durante l’incontro, di quasi 50 persone, ci sono comunque diversi dissidenti, ma c’è chi riesce a risanare gli animi, esponendo il più classico degli esempi. E ancora: "Basta mettere una bottiglia d’acqua in orizzontale per accorgersi che l’acqua non si curva mai".

E Favari avrebbe spedito persino una lettera a Giuseppe Conte per autorizzare l’impresa. "Se c’è il Polo Nord si dovrebbe tornare al Sud e, come noi supponiamo, si arriverà in posti sconosciuti". Cosa ci sarà oltre il bordo? Le ipotesi sono disparate. C’è chi immagina le Terre Emerse e chi una griglia verde "come se fossimo in un videogioco". Grandi assenti all’incontro sono stati Beppe Grillo, Matteo Salvini e il Sindaco Sala.