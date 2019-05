I terrapiattisti a Palermo: "Aprite la mente. La terra è piatta e vi spieghiamo perché"

"La terra è piatta", Albino Galuppini esordisce così ai tanti cronisti e i pochi curiosi che stamattina hanno affollato un noto hotel del centro di Palermo per il congresso nazionale dei terrapiattisti. I tre relatori, i siciliani Agostino Favari e Calogero Greco, e il bresciano Albino Galuppini hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Per entrare hanno richiesto 20 euro, compreso i giornalisti. "Se volete ascoltare le nostre teorie, dovete pagare". Galuppini anticipa alcuni argomenti che saranno trattati durante la giornata: "Oggi vi dimostreremo perché la terra è piatta attraverso la scoperta di nuovi territori che vanno oltre il Polo nord. Vi regaleremo pezzi di nuovi continenti da 10 o 100 chilometri quadrati". In realtà, sostengono, "il Polo nord è un'invenzione geografica. Si trova al centro della terra piatta e non all'estremo". Come spiegare allora la possibilità di viaggiare tra un polo e l’altro? "Non lo puoi fare perché c’è il Trattato di Antartide che lo vieta".

Tra orbite e curvature terrestri i terrapiattisti mettono insieme un po' tutto mescolando economia, politica e fisica. Al convegno era atteso anche il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo: "non conta niente è un frontman - dice Galuppini -, è messo lì come un attore, come lo è stato Reagan in passato. Noi non lo abbiamo mai invitato, è una boutade. È lui che si è autoinvitato". Di teoria in teoria i terrapiattisti spiegano che viviamo dentro "una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla - aggiunge - chiedete agli autori di Matrix, un film profetico quando Morpheus parla del futuro che ci attende. Ma chi ci sarebbe all'origine di questa manipolazione? "Dietro le quinte ci sono i poteri occulti, ovviamente. Loro controllano tutto e vogliono che controllare le nostre azioni".



Ma chi è un terrapiattista che mette in discussione cinque secoli di conoscenza di fisica e astronomia? A rispondere è sempre lo stesso Galuppini. "Un terrapiattista è una persona che per motivi intellettuali riesce a comprendere cose che la gente comune non è capace di capire. La gente comune è ingabbiata da dottrine che vengono instillate sin dalle elementari e poi con gli studi, la televisione e i media". A precisa domanda sul sistema solare risponde che la nostra principale stella in realtà è molto più piccola di quanto si pensi: "il sole, piccolo piccolo quanto una lampadina. Gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni. Purtroppo la Nasa ci ha sempre ingannato è come Disneyland". Galuppini risponde a tutti e dà anche la sua personale visione sul tema dell'immigrazione: "C'è un piano chiaro per creare in Europa una nuova America aperta a tutti, dove gli unici valori sono quelli del consumismo".

Alla domanda provocatoria di chi vi scrive: "Cosa ne pensa della teoria di Kipling secondo cui la sfericità della terra dimostra l'alternarsi di giorno e notte?", Galuppini tituba, ci pensa e risponde: "Domanda interessante ma Kipling si sbagliava, perché il nostro mondo è stato creato così perché ci sia un'alternanza tra giorno e notte. È così rassegnatevi".

Ovviamente non esiste nessuna teoria di Kipling, era solo un personale omaggio al Conte Mascetti.