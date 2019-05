«Soltanto l'età ci ha battuto»

«Pensare che mi davano per finito. Un'ernia al disco ai miei tempi era qualcosa che ti costringeva addirittura a ritirarti. Mi operai, operazione delicatissima, e invece di andare in pensione andai a vincere tutto: scudetto, coppa delle coppe, coppa dei campioni, coppa intercontinentale. Mi chiamavano il Pelè bianco, spero solo che Pelè non si offenda per questo, e segnai in finale il gol che ammazzava la partita. Eravamo imbattibili, non abbiamo aperto un ciclo solo perchè eravamo troppo vecchi. Altrimenti l'Ajax che venne dopo saremmo stati noi».

Angelo Benedetto Sormani