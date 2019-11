Dalla Sormani al casello, le priorità del Municipio 1

Il recupero della scuola di via Ruffini è l'opera considerata a «priorità altissima», ma la giunta del Municipio 1 chiede al Comune di velocizzare anche il restyling del quartiere Romana-Vigentina (ampliamento dei marciapiedi in via Lamarmora, limitazione della velocità alle auto, eliminazione dei binari inutili, valorizzazione dei percorsi ciclabili) e la protezione delle alberature lungo viale Papiniano e viale d'Annunzio. La giunta della Zona 1 ha approvato i progetti che devono diventare prioritari per il centro nel Piano delle Opere pubbliche 2020/2021, l'ultimo prima della fine del mandato di Beppe Sala. Viene inserito nell'elenco come «priorità 1» ad esempio il riordino delle strade e dei marciapiedi nell'ambito Dante-Cordusio-Orefici-Torino-Mazzini che in parte il Comune potrà realizzare al contributo dei grandi marchi che aperto vetrine in zona Cordusio. Priorità alta anche per l'allargamento dell'«isola Sarpi» alle vie limitrofe, con marciapiedi a raso, riordino del verde, miglioramento di piazza Cesariano. C'è la trasformazione di via Montenapoleone strada a vocazione pedonale, anche l'associazione di via chiede da tempo al Comune di intervenire con il restyling ma fino ad oggi il progetto è rimasto al palo. Chissà che il 2020 porti buono. La giunta del centro ribadisce l'opportunità di stralciare l'edificio di via Scaldasole 5 (zona Ticinese) dal fondo di valorizzazione immobiliare: rimanendo di proprietà pubblica potrebbe essere destinato a laboratori artigianali, sede di start up e servizi sociali. Torna a chiedere che l'ammodernamento dei locali e la valorizzazione degli spazi aperti al pubblico della biblioteca Sormani siano inseriti nel Piano delle opere 2020, idem il riordino del Casello di piazza Baiamonti che dopo aver ospitato il comitato degli Alpini è attualmente vuoto e potrebbe «diventare un nuovo centro giovani». Nell'elenco si trova pure la riqualificazione ambientale di via Milton (la «Fossa dei Serpenti», di fronte alla Triennale) che potrebbe essere destinata a sport e orticultura.