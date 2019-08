"Sorride in foto, non fu stupro": la corte respinge l'istanza

Pubblica sui social alcune foto sorridenti alcuni giorni dopo lo stupro. E l'istanza della difesa chiede di acquisire le foto agli atti perché dimostrerebbero l'assenza di un trauma.

È la richiesta, respinta dalla prima Corte d'Appello di Milano, effettuata dalla difesa dei tra imputati, accusati di aver violentato una giovane 23enne nell'aprile del 2017. A pochi giorni dalla violenza, la ragazza avrebbe pubblicato sui social alcune foto in cui era " ritratta con un'espressione sorridente ". Le immagini, a detta della difesa, sarebbero incompatibili " con il trauma asseritamente subito ". Lo scorso maggio, secondo quanto riporta il Mattino, la Corte d'Appello ha respinto l'istanza.

I tre imputati sono accusati di violenza sessuale aggravata ai danni della 23enne, che sarebbe stata prima stordita con le benzodiazepine, o droga dello stupro, e poi violentata. Durante gli abusi, infatti, la ragazza " si trovava in stato di semi incoscienza e non ha opposto resistenza ".

La Corte, nelle motivazioni che accompagnano la decisione di respingere l'istanza ha affermato: " Mentre è certa la data di pubblicazione delle fotografie, non lo è altrettanto la data in cui gli scatti sono stati effettuati". Ma, se anche le foto risalirebbero ai giorni successivi alla violenza, a dimostrazione del fatto che la ragazza " era in grado di sorridere, non mostrava segni di violenza ed era nella disposizione d'animo di farsi fare e pubblicare fotografie ", ciò "non si porrebbe in contraddizione con la dinamica dei fatti ricostruita nella sentenza impugnata ". Inoltre, la Corte specifica come spesso i danni psicologici nei casi come quello in esame compaiano spesso " col tempo, via via che la vittima elabora l'accaduto, e non necessariamente sono più acuti nell'immediatezza ".