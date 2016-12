Sosta, stangata di Capodanno In centro sale a 3 euro all'ora

Scatterà in primavera, una volta aggiornati cartelli stradali e parcometri, ma resterà nota come la «stangata di capodanno». Nell'ultima seduta del 2016 ieri la giunta Sala ha approvato 110 delibere e tra queste quella pesantissima che rivede il sistema della sosta in città, con aumenti dalla periferia al centro e un pressing - rivolto però soprattutto a chi viene da fuori, i city users - a fare il nuovo abbonamento integrato sosta più trasporto pubblico. Partendo dal fondo, la «carota» del piano: chi acquista il mensile o l'annuale per posteggiare nella cerchia extrafiloviaria (la periferia esterna al percorso della linea 90/91) può bloccare il prezzo a 40 e 400 euro se ci abbina il mensile dei mezzi pubblici da 35 euro o l'annuale da 330. In totale spenderà 75 euro al mese o 730 all'anno per viaggiare fino in periferia, parcheggiare e proseguire con i mezzi. Per chi fa solo l'abbonamento della sosta ordinario (senza aggiungerci la tessera Atm) allora il prezzo sale da 40 a 50 euro al mese e da 400 a 500 euro all'anno. «Viene fortemente favorito - spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - l'uso della striscia blu della cerchia extra-filoviaria come parcheggio di interscambio tra auto e trasporto pubblico» e in generale «le tariffe di abbonamento agevolato per la sosta», riservato però solo a turnisti e operatori, che aumenta praticamente ovunque (da 25 a 30 euro al mese e da 250 a 300 euro all'anno nella cerchia extrafiloviaria, da 60 a 70 euro al mese e da 600 a 700 euro all'anno nella cerchia intermedia e da 120 a 140 euro al mese e da 1.200 a 1.400 euro all'anno nella Cerchia de Bastioni) ma non è nemmeno il vero «bastone» della manovra.

Il caro-parcheggio scatta soprattutto sulla sosta singola sulle oltre 83mila strisce blu, a vantaggio dei titolari di posteggi interrati che nicchiano di fronte all'ipotesi di abbassare i prezzi. All'interno della Cerchia la tariffa passerà dagli attuali 2 euro all'ora per le prime due ore e 3 euro per quelle successive a 3 euro per le prime due e 4,5 euro per le successive, questo dalle 8 del mattino fino alle 19. Dalle 19 a mezzanotte si passa da 2 a 3 euro all'ora per le prime due ore e poi rimane gratis. Sempre nella Cerchia. per l'abbonamento agevolato mattutino valido dalle 8 alle 15 e quello serale dalle 14 alle 24 (sempre limitato a operatori e turnisti) si passa da 70 a 80 euro al mese e da 700 a 800 euro l'anno. Tra Bastioni e cerchia filoviaria la sosta nei giorni feriali passa da 1,20 a 2 euro all'ora e all'esterno da 0,80 a 1,20 euro (sempre nei feriali, dalle 8 alle 13). Per finire, la giunta introduce la tariffa oraria di 1,20 euro all'ora a San Siro, che diventano 2 euro in caso di manifestazioni allo stadio o Ippodromo. La tariffa unica di 7 euro sale a 10 euro.

Solo un mini-aumento per i bus turistici fuori dalla Cerchia: da 6 a 8 euro all'ora. Confermata la sosta gratis per i residenti negli spazi regolamentati. Un revisione, secondo Granelli, che «tiene conto del valore del suolo pubblico e della necessità di renderlo più disponibile a tutti i cittadini e non solo all'ingombro dei veicoli privati che invece possono fruire dei silos. Quindi più spazio per i mezzi collettivi, veicoli elettrici e a due ruote e più rastrelliere per le biciclette». Il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi attacca: «La giunta Sala approfitta delle vacanze natalizie per annunciare l'ennesima stangata ai milanesi che speravano nella discontinuità tra Pisapia e mr Expo. Inquietante anche l'ipotesi concreta che nei prossimi anni aumentino le tariffe legate ai servizi». E Mariastella Gelmini ricorda alla sinistra che «spostarsi in auto per molti lavoratori non è un lusso».