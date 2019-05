Spa, beauty farm e hammam Vi spieghiamo tutte le differenze

Quando si parla di salute e benessere, sentiamo tanti termini legati al wellness, spesso ignorandone la differenza. Eppure, ognuna di queste realtà ha le sue specifiche caratteristiche, che potrebbero meglio adattarsi alle esigenze dei vari clienti. Ad esempio, uno dei primi pensieri va alla Spa. Già, ma qualcuno sa da dove derivi questo termine? La maggior parte è convinta che la parola derivi dal latino Salus per Aquam (salute per mezzo dell'acqua o salute attraverso l'acqua), visto che furono proprio i romani a inventare le terme, luogo dove andavano a riposare e, spesso, utilizzato per incontrare altre persone. In realtà, Spa ha anche attinenza con il Belgio, ovvero con la località proprio di Spa, divenuta famosa, verso il XVI secolo, grazie alle proprietà, ritenute uniche, delle sue acque minerali. Non a caso, questa cittadina ha ospitato non solo la nobiltà europea, ma anche personaggi famosi come Hugo o Casanova. In genere, la Spa offre vari trattamenti a base di acqua, sia essa marina o termale. Se queste acque, arrivano direttamente dal sottosuolo che ospita la Spa, allora sarebbe più corretto parlare di Terme che, difatti, associano il proprio nome alla località. Le beauty farm, invece, come indica anche il nome, si distinguono per l'offerta più varia, non necessariamente legata all'acqua. Un esempio? I trattamenti estetici o i massaggi. L'hammam, di tradizione araba, è l'alternativa alle pratiche di benessere occidentali ed è ben presente, con i suoi riti magici, sul nostro territorio. Spesso, alcuni di questi luoghi finiscono per offrire più servizi possibili, snaturando la propria natura. Il tutto, ovviamente, a vantaggio del cliente che ha a disposizione davvero tante soluzioni, adatte al proprio fisico. Con un unico scopo: stare bene, con se stessi e con il proprio corpo.

ViPer