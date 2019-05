Spazio Base Milano: 15 regioni da «bere»

Michele Vanossi

Sono tantissime le frasi e gli aforismi di grandi scrittori, pensatori, poeti sul vino. Ma a Milano, oggi e domani a MiVino presso lo spazio Base Milano (in via Bergognone 34), saranno i produttori di 15 regioni italiane (dalla Valle d'Aosta alla Sicilia) e anche un rappresentate dalla vicina Francia a raccontare la storia di contadini, agricoltura etica, vini che rappresentano i territori e le persone che ne hanno cura. Una mostra-mercato aperta a tutti, patrocinata dal Comune di Milano organizzata da Altreconomia, Officina Enoica, Arci Milano dove, i protagonisti assoluti, saranno i vignaioli e dei vini biologici e naturali. MiVino promuove quindi un'agricoltura contadina, come quella messa in atto da quei 100 piccoli vignaioli che saranno presenti e che lavorano uve proprie e vitigni autoctoni, escludono fertilizzanti chimici, diserbanti, prodotti di sintesi, additivi e coadiuvanti enologici per ottenere un vino «non omologato» (il requisito per la partecipazione è la certificazione biologica o biodinamica o l'autocertificazione dei metodi di produzione in vigna e in cantina, nel caso di vini naturali). La manifestazione sarà caratterizzata da incontri e momenti musicali; non mancherà la possibilità di effettuare degustazioni. Info: www.mivino.it (orari: sabato 11-20, domenica 10-19. Con calice per le degustazioni a pagamento 15 euro, convenzioni 12 euro). Ingresso scontato anche per scarica sullo smartphone la App Winelivery.