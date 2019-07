Spesa gratis, minacce e ritorsioni: prese le "boss" di viale Sarca

Frequentavano diversi supermercati: entravano, prendevano la merce e, spesso, uscivano. Senza pagare o, comunque, senza corrispondere la cifra dovuta. Qualche minaccia e il controllo, di fatto, di alcuni market della città. Accade a Milano e, secondo quanto riportato dall'edizione locale del Corriere della Sera, le reponsabili dei colpi sarebbero due donne: la 38enne Debora Hudorovic e la 29enne Monica Braidic, entrambe provenienti dalle case popolari di viale Sarca. Le due italiane, di etnia rom, sono state arrestate qualche giorno fa dagli agenti del commissariato Greco-Turro per furto aggravato in concorso nel supermercato "Pozzoli" di via Arezzo, al civico 7.

Il sistema (collaudato)

Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine, le due donne avevano già messo a segno un altro colpo, poco prima, nel supermercato "DiPiù" di viale Suzzani 239. Il sistema ideato era semplice: nei negozi entravano con i figli, prendevano del cibo e lo consumavano all'interno del supermercato poco prima di avvicinarsi alle casse. Dove, poi, passavano senza pagare nulla. Così, la squadra investigativa di polizia del commissariato, diretto da Angelo De Simone, ha approfondito e ha iniziato a indagare su episodi passati. Ne è emersa una rete crimininale ben collaudata, al vertice della quale stavano proprio le due donne.

Le minacce ai dipendenti