Sport e giochi in piazza Luigi di Savoia

Un'area gioco «riservata» ai bambini con accompagnatore sul modello dei giardini di Villa Reale, uno spazio dedicato alle attività sportive da zero a 14 anni, come la pista d'atletica e campo da basket, o un parco a tema natura con giochi meno invasivi. Sono le tre opzioni per trasformare piazza Luigi di Savoia presentate ieri dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ai residenti durante un incontro in via Venini 22. Il recupero della piazza, oggi luogo di bivacco, verrà realizzato con circa 300mila euro di contributi aggiuntivi di Grandi Stazioni, loprevede la convenzione firmata tra Comune e la società di Fs per la realizzazione del «Mercato Centrale» che aprirà negli spazi della stazione affacciati su piazza IV Novembre.

Il restyling di Luigi di Savoia interesserà un'area di 4.200 metri quadrati e i lavori partiranno nel 2020. É già in fase di progettazione la trasformazione in area verde riservata ai bambini con un accompagnatore, protetta da recinzione e con accesso controllato, ma Maran ha messo sul tavolo tre possibili varianti. «Sappiamo che la zona della stazione è caratterizzata da complessità, per questo stiamo lavorando per cambiare le funzioni delle piazze che la circondano trasformandole in luoghi non solo di passaggio ma anche di incontro e servizi - ha sottolineato -. Su Luigi di Savoia sono già state aperte diverse attività commerciali, ora vogliamo realizzare un progetto sul verde che sarà in qualche modo rivoluzionario, perchè sarà destinato unicamente a bambini con accompagnatori e anziani. Ma vogliamo individuare con i cittadini la soluzione progettuale migliore».

Il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, leghista, contesta però il metodo Maran: «Siamo rimasti senza parole quando in anteprima sulla pagina Facebook dell'assessore giorni fa abbiamo potuto vedere i tre progetti, non condivisi con nessuno e soprattutto senza che le proposte di Municipio e associazioni del quartiere venissero ascoltate - ha contestato ieri -. Avevamo avanzato un'unica richiesta insieme alle associazioni Centrale District, 4 tunnel, e alla società GS Retail in occasione della riunione del tavolo per la Stazione Centrale: la realizzazione di uno skate park presso la piazza da riqualificare, sia per creare un presidio positivo con la permanenza nella piazza ogni giorno dei giovani, sia per spostare in un'area apposita e attrezzata chi già sfreccia con gli skate in piazza Duca D'Aosta, creando pericolo per i pedoni».

