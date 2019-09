Sport Hotel Panorama E l'inverno è un sogno

Michela Traina

Dopo aver ripreso le attività lavorative, si pensa già alle prossime vacanze invernali, con la voglia di staccare dal mondo, facendosi viziare e concedendosi un po' di lusso. L'Alp & Wellness Sport Hotel Panorama, situato a Fai della Paganella, nell'incanto delle Dolomiti di Brenta, è il luogo adatto per ritemprare corpo, spirito, mente e stomaco.

Maurizio Giuliani, direttore della struttura, integrata con l'ambiente naturale che lo circonda, spiega la filosofia che lo guida nella gestione dell'albergo: «Lo Sport Hotel Panorama è stato costruito in bioedilizia, per creare un ambiente di vacanza in stile con la filosofia del Soul & retreat: star bene, viver bene, mangiar bene e praticare tutte le attività di benessere proposte dal Resort. Allo Sport Hotel Panorama l'ospite è coccolato anche durante il sonno, dormendo su cuscini di fibra di carbonio, materiali privi di allergeni e su materassi di eccellenza. Qui, in un ambiente confortevole, dove l'acqua di una sorgente oligominerale sgorga proprio all'ingresso della Spa dell'Hotel, abbiamo a disposizione un centro wellness di 1.300 metri quadri». Il programma benessere include l'aspetto gastronomico: dalla colazione vital a buffet (con dolci fatti in casa e marmellate genuine preparate dalla titolare) all'afternoon tea a base di snack dolci e salati, dal light lunch del mezzogiorno alle cene a lume di candela, vengono proposti percorsi di gusto che rendono ogni pasto un'occasione speciale, privilegiando i presìdi Slow Food e frutta e verdura dell'agricoltura a chilometro zero.

Con la fortuna di un territorio che ti può far star bene anche attraverso l'attività fisica. E vuoi mettere la gioia di osservare le Dolomiti dalla seggiovia o, magari, praticando il Nordic Walking o facendo una ciaspolata in quota? E, dopo la fatica, ecco le 5 o 8 vasche (inverno ed estate) riscaldate a varie temperature, biosauna alle erbe di montagna, la caldissima sauna tirolese, bagno turco agli aromi rigeneranti, sauna infrarossi, laconium salino, fontana di ghiaccio, doccia ciclo meraviglia e percorso Kneipp, che rendono il soggiorno ancora più piacevole. Un plus la vasca benefica, con i Sali del mar Morto.

«Da quest'anno, abbiamo anche la piscina estiva esterna in acciaio: un materiale che aiuta a mantenere minima la carica batterica dell'acqua. Inoltre, abbiamo la vasca idromassaggio che, dall'interno, si spinge verso il giardino esterno dove si gode della vista sul cielo stellato. Il Centro Benessere, arricchito dalla presenza di qualificati operatori che propongono le miglior linee cosmetiche europee, sono a disposizione per eseguire trattamenti vari come quelli anti-age e anti stress, massaggi olistici d'ispirazione orientale e trattamenti viso o corpo della prestigiosa linea Shani, ma anche percorsi romantici di coppia. E anche la parte psicofisica, non è trascurata, grazie per esempio allo yoga.

Il tutto ha fatto meritare allo Sport Hotel Panorama la candidatura tra le 6 migliori Spa d'Italia. Dal 12 dicembre e fino a Pasqua, la stagione invernale vi attende con varie proposte, come quella denominata Natale nelle Dolomiti, offerta ricca, pensata per i giorni natalizi o con i più abbordabili periodi di settimana bianca di gennaio e marzo. Il «nuovo lusso nelle Dolomiti» vi attende in Trentino!