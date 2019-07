Sport, spiagge e «onde» Ecco il mare dei milanesi

Simone Finotti

Se Milano avesse il mare... Già, se. Nella vita, si sa, non si può avere tutto: e se è vero che la Madonnina non si affaccerà mai sulle acque cristalline del Gargano, né sulle incontaminate spiagge del Salento, è anche vero che chi resta in città può consolarsi anche quest'estate con il ricco programma dell'Idroscalo, il «mare dei milanesi», che ha riaperto alla balneazione ed è pronto ad accogliere adulti e bambini con iniziative per tutti, ogni giorno dalle 8 alle 21 fino a ottobre. Nato nel 1930 come aeroporto per idrovolanti alimentato da acque sorgive e dal Naviglio della Martesana, ben presto divenne un luogo di ritrovo naturale per i milanesi in cerca di refrigerio nei torridi mesi estivi. Un ruolo che mantiene saldamente ancor oggi, come dimostra il fitto calendario di eventi e attrazioni fra divertimenti acquatici, corsi, summer camp, aree verdi riqualificate, musica, relax, ristoro, laboratori e addirittura percorsi per biciclette e itinerari artistici. Iniziamo dalle scariche di pura adrenalina assicurate da «Acqua Play», il più grande parco divertimenti italiano in acque interne con dozzine di gonfiabili e nuove strutture di ristoro in cui è possibile anche organizzare eventi personalizzati. Sempre nell'apposita area della riviera est, anche le possibilità di balneazione sono quest'anno più ampie e sicure grazie al piano antialghe promosso dalla Città Metropolitana e dal Gruppo Cap, e alla costante sorveglianza del personale addetto. Chi ama il relax sotto l'ombrellone sarà accontentato: sulla spiaggia, che costeggia l'intera riva orientale, è possibile arrivare attrezzati o anche affittare lettino, sdraio e pedalò, mentre in zona bosco un piccolo tratto di spiaggia è allestito con chiosco e sdraio gratuiti. Senza dimenticare le piscine di Punta dell'Est e della Villetta, con tanto di bike rent per esplorare le aree verdi che si estendono tutto intorno per oltre 1,5 milioni di mq. E se volete saperne di più su alberi e piante originali dell'ambiente padano, ci pensano i volontari della Protezione Civile. Non potevano mancare strutture e iniziative per gli amanti dello sport e del fitness: sport acquatici, naturalmente, come nuoto, canottaggio, canoa, vela e sci nautico, ma anche beach volley, basket, pallamano, pattinaggio e rugby. A proposito di canoa, appuntamento dal 6 all'8 settembre con le gare regionali di canoa e paracanoa. La riva est si arricchisce anche di un percorso cross country, 2 km interamente sull'erba con ostacoli e cunette per allenarsi. Ma la grande new entry di quest'anno è il surf, che si pratica al «Wakeparadise»: il più grande watersports park d'Italia ha infatti aggiunto al suo cablepark un'onda stazionaria che fa la felicità degli appassionati. Una vera «chicca» d'altri tempi, anch'esso novità della stagione estiva 2019, è il Cinema Bianchini, che all'Idroscalo diventa un vero e proprio «drive in» con proiezioni tutte da vedere dalla macchina o comodamente seduti sulla sdraio. Ma veniamo ai più piccoli: altri gonfiabili, per bambini dai due anni in su, si incontrano nel «Dolly Park», miniparco dei divertimenti immerso nel verde. Non distante, ecco il mitico «Aulì Ulé», il giardino dei giochi dimenticati, e l'attrezzatissimo Villaggio del Bambino.

Fra i molti campus estivi sono da segnalare «E state in maneggio», organizzato dall'associazione Giacche Verdi, e le visite al laboratorio «Bluelab» per imparare in modo simpatico e divertente il valore dell'acqua: durante la settimana è un centro didattico e uno spazio gioco per bambini e famiglie; tutti i weekend, fino a ottobre, diventa un vero e proprio laboratorio innovativo dove, tra eventi, workshop e percorsi indoor e outdoor gratuiti, si va alla scoperta di tutti gli aspetti che legano l'acqua alla scienza, alla storia, alla natura, all'energia. E che dire del Trenino Lillipuziano, che fino al primo ottobre ci accompagnerà in 4 fermate alla scoperta del parco e delle sue meraviglie? Ma non è finita: quest'anno un'altra grande protagonista dell'estate all'Idroscalo è l'arte, con un Parco dedicato - un unicum nel panorama artistico italiano - che si snoda per più di un chilometro lungo la riva est, con ben 29 opere di artisti di fama internazionale a formare un percorso scultoreo di grande suggestione. Un chiaro obiettivo è anche quello di valorizzare i giovani artisti: è questo il senso del Museo permanente ad essi dedicato realizzato in collaborazione tra Città metropolitana, Accademia di Brera e Associazione Amici di Brera. E per chi adora trascorrere ore serene insieme ai propri amici a quattro zampe, nessun problema: anche loro possono godersi momenti di libertà e divertimento grazie a un organizzato «Dog's Village».