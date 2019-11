Spruzzò spray al peperoncino in metrò: denunciato nordafricano di 17 anni

«L'ho fatto per scherzo, non avevo intenzione di approfittare della bagarre per rapinare qualcuno, ma solo vedere che effetto poteva avere spruzzare dello spray al peperoncino in mezzo alla gente in metropolitana. Quando ho notato che le persone stavano male e che si stava scatenando il panico sono scappato, ho avuto paura, ma nessuno è stato davvero male, vero?».

I filmati delle telecamere lo hanno incastrato e adesso lui si difende come può, minimizzando l'accaduto. Ha 17 anni, origini nordafricane e precedenti per furto il ragazzo che il 25 ottobre ha spruzzato dello spray al peperoncino su una banchina della fermata del metrò di Cimiano (linea 2, la verde). È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Lo spruzzo, intorno alle 15 di quel venerdì, fu la causa dei disturbi respiratori accusati da una decina di passeggeri (tra cui alcuni minori, c'era anche un bambino di appena un anno) che vennero visitate sul posto dal personale delle ambulanze. Tutti accusavano fastidi alle vie respiratorie e agli occhi, ma per nessuno venne ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Tuttavia il fatto costrinse Atm a chiudere la stazione per circa mezz'ora per dar corso senza intralci alle operazioni di soccorso.

La Polfer si mise subito al lavoro e visionò i filmati delle telecamere di videosorveglianza, finendo per individuare il giovane responsabile della bravata che, peraltro, abita proprio nella zona della fermata di Cimiano.

Una ventina di giorni prima dei fatti del metrò di Cimiano a Lampugnano, in via Padre Salerio 51, sempre a causa di qualche buontempone che aveva spruzzato lo spray al peperoncino la paura era dilagata in una manciata di attimi all'interno di una classe del primo anno di 22 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 15 anni di un istituto superiore, l'Ecfop (Ente cattolico formazione professionale) gestito dalle suore della Riparazione nello stesso edificio della comunità per minori «Casa Nazareth». L'identità del responsabile, che in quel caso tra le proprie «vittime» annoverò anche una insegnante 54enne, resta ancora un mistero.

