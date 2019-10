Stadio, Milan e Inter: "L'unica possibilità è costruirlo a San Siro"

La proposta di Milan e Inter «è la sola opzione esistente, tradotto, la sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro». Parola delle milanesi che ieri, intervenute alle commissione congiunta Bilancio, Urbanistica, Turismo e Sport, hanno risposto alle domande dei consiglieri sulle proposte di progetto per un nuovo stadio. La risposta è arrivata dopo le critiche dei consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che avevano parlato nelle scorse sedute di un presunto «clima di ricatto» da parte delle squadre, sulla possibilità di realizzare la nuova struttura nell'area ex Falck di Sesto San Giovanni e non sull'area comunale di San Siro.

Continua l'iter politico e amministrativo per arrivare alla decisione sul futuro del Meazza, secondo i più ottimisti entro un paio di settimane si potrebbe arrivare al voto sul sull'interesse pubblico, primo step dell'avvio dell'iter di progettazione.

In palio 1,2 miliardi di euro per realizzare «uno stadio di qualità superiore e rigenerare un'area oggi non valorizzata - spiega Mark Van Huuksloot, responsabile del progetto per l'Inter e Domenico Barile, consulente Elliot e responsabile per il progetto stadio per il Milan -, con evidente beneficio per il territorio comunale, maturando oneri per 81 milioni di euro, somme che rappresentano un evidente beneficio sia per la valorizzazione del patrimonio dell'amministrazione sia per la riqualificazione del bene e delle aree pubbliche» scrivono le squadre che ora mettono nero su bianco la disponibilità a «investire delle risorse per promuovere un progetto di responsabilità sociale nel quartiere».

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che cita i documenti ufficiali, la nuova struttura costerà 505 milioni di euro. Il prezzo totale, diviso per i 60mila posti a sedere di capienza previsti, porta ad una spesa media di circa 8400 euro a posto. L'Allianz Stadium ad esempio costa sui 4mila euro a seggiolino mentre dei 29 impianti valutati all'interno dei documenti della Direzione Tecnica del Comune di Milano, la media è di poco inferiore e pari a 3.600 euro a posto.

Difficile anzi impossibile per molti consiglieri prendere posizione su informazioni assolutamente insufficienti a decidere, la premessa. Basilio Rizzo, ex candidato sindaco di Milano in comune ha annunciato un accesso agli atti per poter visionare le 750 pagine di dossier. «Così ci sono margini di dubbio e scarsa chiarezza su molti aspetti del progetto» spiegano da Milano progressista.

Hanno le idee chiare invece Carlo Monguzzi e Alessandro giungi del Pd che considerano il progetto non di interesse pubblico, così come una fetta di Forza Italia, a partire dal capogruppo Fabrizio de Pasquale. Per si il sì invece Alessandro De Chirico

Continua a parlare di «opportunità per la città e di possibilità di dialogare per arrivare a un progetto che risponda a certi requisiti: da un lato ci sono un 1,2 miliardi di investimenti disponibili per un quartiere che ha bisogno di essere riqualificato - spiega il capogruppo Fillippo barberis - dall'aktra il fttocnhe le squadre hanno ribadito di voler restare a san siro che il vincolo per loro è il nuovo stadio e non l'abbattimento del Meazza. Nei prossimi giorni io dovrò capire se c'è una maggioranza del Consiglio che, su certe condizioni, è disponibile a dare un interesse pubblico. La garanzia per i milanesi è che una volta definite queste parti si torna in Consiglio comunale. Quindi non è un ok in bianco».