Stagione senza precedenti E il Carcano prende il largo

Beatrice Coppola

Al giro di boa dei cinque anni dal cambio di direzione artistica, il Teatro Carcano prende il largo proponendo per la stagione 2019-2020 un cartellone ricco, vario e particolarmente articolato che spazia dalla prosa alla musica, dalla danza-teatro fisico alla cultura narrata, dal teatro al femminile al teatro ragazzi.

Per gli amanti della prosa, testi dei nostri giorni come «Il Grigio», commedia introspettiva arricchita da gustosi momenti musicali, «La camera azzurra», storia noir permeata di eros e paura, «Lo zoo di vetro», esplorazione di destabilizzanti dinamiche familiari.

Per continuare con «La cena delle belve», storia tra dramma e ironia di un gruppo di amici che non esita a dilaniarsi per salvare la pelle, la commedia «Il silenzio grande» che parla di famiglia e del tempo che passa, «Le verità di Bakersfield», testo irresistibile sul tema del vero e del falso. Senza trascurare «Raffaello», suggestiva cavalcata sulle orme di uno dei più grandi artisti di ogni tempo e «Mistero buffo», rivisitazione magistrale di un grande patrimonio della letteratura e del teatro.

Spazio anche ai classici rivisitati come «Il berretto a sonagli» in una versione piena di ritmo; «Antigone», schietta ed essenziale; «Innamorati», adattamento brioso e ricco di sorprese di un capolavoro goldoniano. In aggiunta, uno stuzzicante ventaglio di proposte di teatro di narrazione tra impegno e divertimento, tra cui la rassegna «Donne scatenate» nella settimana della Festa della donna, tutte accomunate dalla presenza di personaggi di grande popolarità e carisma.

Per la musica, si inaugura la nuova collaborazione con Fondazione La Società dei Concerti per tre concerti alla domenica mattina, mentre per la danza si passa dalla tripla presenza delle stelle Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta a Spellbound Contemporary Dance in un nuovo lavoro su musiche di Vivaldi; dai Kataklò a fine anno con la nuova edizione di un loro celebre titolo, fino al Balletto di Roma in una novità ispirata al capolavoro di Cervantes.

E ancora: sette serate a cura di Editori Laterza per raccontare il carattere degli italiani a partire da sette personaggi storici; quattro serate con Philippe Daverio sulle donne celebri di Milano; tre history telling con Paolo Colombo per raccontare i muri che dividono il nostro mondo; tre serate con Piergiorgio Odifreddi tra viaggi cosmici e curiosità matematiche.

Per bambini e famiglie, infine, otto Fantaweekend con le favole di Fantateatro.

ABBONARSI CONVIENE

Informazioni per gli abbonamenti e i biglietti su www.teatrocarcano.com

