Perseguita il suo ex e gli brucia l’auto: presa stalker

Una donna di 32 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari per stalking nei confronti del suo ex. Dopo diverse azioni, non proprio legali, la 32enne ha anche bruciato l’automobile dell’ormai ex compagno, da quasi un anno. Nell’ultimo periodo poi le persecuzioni nei confronti dell’uomo si erano addirittura moltiplicate. L’ultima follia le è valsa l’accusa di stalking. Da quanto emerso i due si erano conosciuti nel 2017 e avevano deciso di iniziare una relazione sentimentale. La storia però già l’anno seguente è andata spegnendosi e lo scorso luglio si sono separati. Non proprio in totale accordo, visto che la 32enne non sembra aver mai accettato la fine del loro amore.

Da quel momento infatti la donna avrebbe cominciato a telefonare al suo ex in ogni momento, facendo anche quaranta telefonate al giorno. E poi lettere con minacce neanche tanto velate, anche quella di uccidersi per il dolore. Quindi un’aggressione presso la sua abitazione, fino ad arrivare a dare fuoco alla sua auto. All’inizio la vittima di tali attenzioni ha cercato di risolvere il problema da solo, bloccandola sia telefonicamente che sui social network. Niente, le persecuzioni non finivano e anzi, sembravano quasi aumentare. Le telefonate da allora continuavano ad arrivare, ma da numeri sconosciuti.

Poi dalla fine di maggio 2019 tutto è andato peggiorando. La 32enne si è presentata davanti alla porta di casa dell’uomo chiedendo di entrare. Al suo netto rifiuto, l’uomo è stato aggredito. La giovane ha importunato l’ex compagno anche sul luogo di lavoro, spedendogli lettere minatorie. Fino all’ultimo gesto eclatante, presa da un raptus gli ha incendiato l’auto. A quel punto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro di Milano che ieri, sabato 22 giugno, nella mattinata hanno bloccato la stalker, applicando l’ordinanza degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronto dall’ex compagno.