Stangata sulle patenti A Milano le più salate

Stangata sulle patenti. Milano si conferma tra le città più care d'Italia, anche per quanto riguarda il costo per la patente. Se, infatti, i prezzi delle lezioni oscillavano tra i 935 e i 1.160 euro, da settembre con l'introduzione dell'Iva, variano tra i 1.120 euro e i 1.388 euro, quindi il 19,8 per cento in più. Un incremento notevole che va a gravare ulteriormente sulle casse delle famiglie, ma che risulta essere inferiore a quello di altre città e anche al 22 per cento. Dimostrazione di come la concorrenza tra scuole cittadine abbia indotto molti titolari a farsi in parte carico dell'aumento.

Se, infatti, in termini assoluti le tariffe delle scuole guida a Milano sono aumentate di 185 euro in media, è andata molto peggio a Bari dove sono lievitate del doppio, arrivando a 398 euro di rincaro. 191 euro è l'incremento medio a Torino, 65 euro a Napoli. Cosa è successo? Il 2 settembre l'Agenzia delle Entrate, recependo la sentenza della Corte di Giustizia europea, ha stabilito che le lezioni di guida sono sottoposte a Iva, quindi a un rincaro del 22 per cento. Il risultato è presto detto: conseguire la patente costa tra i 200 e i 300 euro in più.

Per fare un quadro preciso della situazione la rivista Quattroruote (nel numero in edicola in ottobre) ha realizzato una duplice indagine sul campo, paragonando le tariffe di uno stesso panel di autoscuole, di quattro città italiane, pre e post riforma. In questo contesto, Napoli sembra fare eccezione: molti titolari delle autoscuole esaminate avevano scelto di congelare le tariffe confidando nell'esito positivo delle proteste del settore. In pratica nel capoluogo partenopeo le famiglie al momento andranno incontro a un aumento dell'8,4 per cento, a Milano del 17,7 per cento, del 20 per cento a Torino e del 44,5 per cento a Bari.

C'è da dire però che le dieci scuole guida della nostra città comparate da Quattroruote hanno prezzi più alti del resto d'Italia, con qualche eccezione. Centro o periferia poco conta: costa 1.388 euro complessivamente tra iscrizione, esame di teoria e 6 lezioni certificate (obbligatorie) conseguire la patente nella struttura più cara della città, che non si trova nemmeno in centro. Ammonta a 1.120 euro la spesa complessiva per arrivare guidare nell'autoscuola meno cara di Milano, in zona Monumentale. Le altre otto prese in esame oscillano sui 1100 euro, con punte di 1200.

Costa 1.309 euro in totale prepararsi per conseguire la patente nella scuola più costosa di Bari, 1.259 euro in quella meno cara, mentre oscillano tra 1294 euro e i 958 euro le tariffe sotto la Mole, tra i 980 euro e i 760 euro a Napoli.

Cifre pesanti che possono inevitabilmente duplicarsi nel momento in cui l'esame non viene superato. In media infatti, soltanto due candidati su tre superano l'esame computerizzato di teoria. Il passo successivo risulta invece meno complesso: appena uno su sette viene bocciato alla prova pratica.