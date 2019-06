La Statale vuole 300 posti letto in più

Trecento posti letto in più entro l'anno accademico 2022-2023. Ieri il Consiglio di amministrazione dell'università Statale ha approvato un piano organico di sviluppo per le residenze studentesche che porterà i posti dell'ateneo da 775 a 1.075, tra nuove acquisizioni e riqualificazioni.

Nel documento programmatico di sviluppo 2018-2023 di febbraio il rettore Elio Franzini aveva indicato come priorità i servizi residenziali. Da qui la svolta voluta dal cda. Alla Statale circa il 20 per cento degli iscritti proviene da altre città, da altre regioni o dall'estero (dato 2018-2019). I posti letto a disposizione dell'ateneo sono distribuiti tra residenze universitarie e appartamenti. Nell'anno accademico 2018-2019 delle 1.099 domande inserite in graduatoria per il diritto allo studio sono risultati assegnatari del posto letto 713 studenti, mentre sono rimasti esclusi pur avendo i titoli in 368. Delle 510 domande ricevute per uso foresteria nel 2018, si sono dovute respingere per mancanza di posti 217 richieste.

Ecco quindi la decisione sull'ampliamento del numero dei posti letto e la riqualificazione delle residenze esistenti, anche grazie a un piano in collaborazione con Aler. L'ateneo progetta la riqualificazione delle residenze di Santa Sofia, Bassini e Plinio. Per la prima ha già ottenuto un cofinanziamento Miur, per quanto riguarda le residenze Bassini e Plinio risulta in graduatoria ed è in attesa che vengano autorizzati i cofinanziamenti. Il programma di valorizzazione è stato condiviso con la Regione che è disponibile a cofinanziare per ulteriori 453mila euro le strutture di Santa Sofia e Bassini. Nell'ambito della collaborazione con Aler sono inoltre previsti una trattativa per l'acquisizione dell'edificio di via Attendolo Sforza 8, adiacente al civico 6 già nella disponibilità dell'ateneo, e l'affitto da settembre 2019 e per cinque anni accademici del padiglione centrale del Campus Martinitt, per un totale di nuovi 119 posti già disponibili dal prossimo anno. Poi via via le operazioni per gli anni successivi. Per gli studenti che non rientrano nelle graduatorie per il diritto allo studio, ma che comunque cercano alloggio, l'ateneo ha attivato trattative per garantire, a condizioni agevolate, la disponibilità di 120 camere nella nuova residenza di via Noe (Città Studi) e di 54 posti nel complesso immobiliare Social Villag-Cascina Merlata nell'area di Mind dove sorgerà il nuovo Campus scientifico della Statale.

CBas