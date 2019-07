In stato di ebbrezza travolge l'amico uscito dalla stessa festa

Si chiama Lorenzo Roncari, abitava a Canzo (Como) con la famiglia il liceale diciottenne morto l'altra notte a Longone al Segrino, investito dall'auto con a bordo un gruppo di amici che erano di ritorno da una festa al Lido dove anche il ragazzo era stato fino a poco prima. Il conducente è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Lorenzo camminava lungo la strada provinciale 41 che costeggia proprio il lago del Segrino quando la vettura l'ha travolto. Il suo investitore si è fermato immediatamente a soccorrerlo e sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'automedica, mentre da Como si è subito alzato in volo l'elicottero del 118, atterrato poco distante dal luogo dell'incidente, ma le condizioni del ragazzo sono apparse da subito difficili. Dopo averlo a lungo rianimato, le ambulanze sono partite a sirene spiegate verso l'ospedale di Erba dove purtroppo anche le ultime speranze si sono spente: Lorenzo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Lorenzo Roncari ha frequentato il liceo scientifico Galilei di Erba e fino a pochi anni fa, ha militato nelle giovanili del Rugby Lecco 1975. Come lui anche la sorella Maddalena ha giocato nella squadra, mentre il papà Aldo era stato fisioterapista in squadra. La società, appresa la notizia, si è subito stretta intorno alla famiglia del ragazzo con un post sulla pagina Facebook.

PaFu