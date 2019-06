Strade chiuse e divieti per la parata arcobaleno Bracciali pro migranti

C'era una volta (solo) il corteo del gay pride. La festa dell'orgoglio omo ormai è lunga dieci giorni e le occasioni di polemica si moltiplicano. Ieri Palazzo Marino si è illuminato di luci rainbow, oggi è la volta della parata dalla stazione Centrale a piazza Oberdan. Oltre al carro dedicato ai migranti ad aprire il serpentone, ha fatto discutere ieri l'appello di Milano senza Muri - rilanciato dagli organizzatori del Pride - ad indossare un braccialetto azzurro in solidarietà alla capitana Carola Rackete e a tutto l'equipaggio della Sea Watch che hanno forzato il blocco navale a Lampedusa. «Siamo tutti seawatchers» lo slogan provocazione contro il vicepremier leghista Matteo Salvini. Il capogruppo milanese del Carroccio avverte: «Stare con gli anti italiani della Sea Watch 3 significa avere a cuore il business dell'immigrazione più che il bene degli immigrati a bordo. Stiamo parlando di una grave violazione della legge, per cui il capitano della nave è sotto indagine con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se gli organizzatori del Pride non dovessero prendere le distanze dai manifestanti infiltrati delegittimerebbero la loro stessa manifestazione». E scintille nei giorni scorsi si sono viste tra Pd e M5s: i 5 Stelle parteciperanno al corteo con un carro.

I partecipanti alla parata si concentreranno in piazza Duca d'Aosta alle 15 e la partenza è prevista tra le 15.30 e le 16, arrivo in piazza Oberdan per interventi istituzionali dal palco e musica. Il Comune ha fatto sapere che dalle 14 e fino al passaggio del corteo saranno chiuse al traffico piazza Duca d'Aosta, via Vitruvio, Settembrini, piazza Caiazzo, via Venini, Giovanni da Palestrina e corso Buenos Aires fino a piazza Oberdan. Lungo tutto il tragitto sarà inoltre in vigore il divieto di vendita per l'asporto di superalcolici e bevande in vetro e lattina.

Non parteciperà questa volta il sindaco che comunque ha salutato l'inizio della settimana arcobaleno pubblicando su Instagram una foto con indosso i calzini rainbow. E la comunità Lgbt lo ha perdonato per l'assenza. Sul palco saliranno invece gli assessori Pierfrancesco Majorino, Lorenzo Lipparini e Roberta Guaineri. Aveva aperto le polemiche quella sulla scelta della madrina, Caterina Balivo, che è stata congedata dopo 24 ore: al suo posto Baby K che chiuderà la festa in musica insieme a Levante e tanti altri ospiti.