Strade chiuse per Linate Tutti a piedi all'Air Show

Paola Fucilieri

Il vicesindaco Anna Scavuzzo lo dice come un amico che dà un consiglio sincero a un altro ed è talmente convinto della bontà delle sue ragioni che, se potesse, lo trascinerebbe a forza. «Andare a piedi a Linate per partecipare all'Air Show non è un'idea peregrina, andrebbe presa davvero in considerazione. È proprio come farsi una passeggiata».

Del resto ci sono pochissimi «se» e «ma» come dice il comandante della polizia locale Marco Ciacci: con tutto viale Forlanini e anche la parte terminale di via Fantoli completamente chiusi al traffico dalle 7 di stamattina fino alle 3 di lunedì a qualsiasi tipo di veicolo (biciclette incluse), non restano che i mezzi pubblici. Che, come auto e taxi, potranno portarci però solo fino ai percorsi pedonali che conducono ai varchi di ingresso dell'aeroporto. E da lì tutti, ma proprio tutti (esclusa naturalmente una corsia riservata ai mezzi di emergenza che i vigili pregano vivamente di lasciare sempre libera, rispettando rigorosamente la segnaletica pedonale) dovranno arrendersi alla «passeggiata». In particolare domani, con l'esibizione clou della Pattuglia acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori (13.30-17.30, le prove oggi alla stessa ora), quando le 150mila presenze previste rappresentano in realtà un'incognita visto che nell'area del prato di Linate (quella azzurra nel grafico) gli spettatori, in piedi, potranno assistere gratis all'esibizione. Parte già oggi invece il grande evento musicale e di intrattenimento organizzato da Sea per «riconsegnare» Linate alla città e che avrà il proprio apice stasera alle 20 con il mega concerto della più grande orchestra rock band del mondo, i Rockin'1000 - a pagamento nell'area cintata rossa nel grafico - evento per il quale sono già stati venduti 30mila biglietti, ma i ticket sono acquistabili anche sul posto. In aggiunta a quanto già previsto per il Jova Beach Party ci saranno altri due accessi pedonali: uno sempre su viale Forlanini e uno in zona sud, in via Baracca nel comune di Peschiera Borromeo. Saranno chiuse le uscite di Linate della Tangenziale Est e il traffico previsto dal centro città in direzione delle tangenziali sarà deviato verso piazza Ovidio, via Mecenate fino a via Fantoli. Per raggiungere i parcheggi di Linate si consiglia di utilizzare la viabilità lungo le statali Paullese e Rivoltana, passando dai comuni limitrofi, anche per chi proviene da Milano. L'accesso all'area parcheggi sarà possibile infatti dall'asse della Rivoltana, raggiungibile dalla Tangenziale Est dalle uscite di Segrate o Rubattino, oppure tramite la Cassanese. Si potrà arrivare all'area parcheggi anche da via Corelli, che sarà regolata in modo unidirezionale, ma il percorso è sconsigliato perché molto stretto. Posteggi per moto e bici in via Alfonso Gatto e in via Mecenate zona Fantoli, mentre l'area taxi sarà in via Kolbe.

Atm potenzierà le linee di superficie verso i varchi di ingresso dell'aeroporto. Il bus 73 avrà il capolinea in via Repetti così come il tram 27, mentre il bus 45 fermerà in via Vittorini (ultimi tram e bus in partenza per il ritorno da Linate intorno all'1.30). Anche le linee 88, 175 e 923 saranno deviate. Trenord propone il biglietto speciale Trenord Day Pass, andata/ritorno a 13 euro per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Forlanini, a pochi passi da Linate. (Per informazioni sui mezzi pubblici: www.atm.it e www.trenord.it).