"Prima o poi ti becco da sola". Migrante molesta donna in treno. Lei lo fa arrestare

Finito l'incubo di una 49enne lecchese, molestata e perseguitata da un cittadino straniero che l'aveva presa di mira a bordo di un treno regionale lungo la tratta Sesto San Giovanni (Milano)-Lecco. Terrorizzata dall'extracomunitario, la donna aveva ormai paura di affrontare quel viaggio che doveva suo malgrado compiere ogni giorno per andare e tornare dal lavoro.

Stando al racconto della 49enne, che è infine riuscita a far catturare il suo molestatore, il primo incontro con lo straniero era avvenuto lo scorso 16 settembre. Il soggetto le si era avvicinato in un vagone e l'aveva aggredita alle spalle. Premendole con forza una mano sulla bocca, l'aveva palpeggiata sotto la maglietta.

Un autentico inferno, che aveva lasciato come ricordo un vistoso livido sul volto. Riuscita a fuggire, la 49enne aveva poi incontrato nuovamente lo straniero il giorno successivo, e quello dopo ancora. “Prima o poi ti becco da sola” , le aveva detto il pericoloso soggetto in una di quelle occasioni, come riportato da “Il Giorno”. Sconvolta per quanto le era accaduto, e spaventata dall'extracomunitario, la donna cercava quindi in ogni modo di non trovarsi da sola con lui, e l'uomo lo aveva capito.

Dopo aver denunciato la propria condizione ai carabinieri di Merate, ieri sera, la 49enne ha rivisto lo straniero aggirarsi per la stazione di Sesto San Giovanni ed ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Sesto, che hanno fermato il soggetto.

Questi, risultato essere un clandestino egiziano di 33 anni, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale ed è ora in attesa di giudizio.

