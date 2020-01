Sulla gru a fare bungee jumping per protesta: attivista nei guai

Dal suo profilo Facebook s'intuisce che non è nuovo a iniziative di questo tipo. Carlo C., 31 anni compiuti sabato, milanese, è infatti un bumper, cioè un acrobata appassionato di bungee jumping, lo sport che consiste nel lanciarsi nel vuoto da un luogo elevato e da lì ondeggiare nel vuoto dopo essersi imbracati con una corda elastica. Ma il ragazzo è anche un supporter di Greta Thunberg e come lei, attivista dello sviluppo sostenibile, ama cavalcare le buone cause in genere e in particolare quelle riguardanti i diritti sui migranti. Così ieri mattina, forse anche per festeggiare con un gesto eclatante il compleanno appena trascorso, il giovane è entrato nel cantiere del grattacielo di Porta Nuova «Gioia 22», nell'omonima strada, quindi si è arrampicato sulle impalcature e ha scalato la gru. Probabilmente conscio dei rischi che poteva correre - e non solo dondolandosi per aria, attività che pare gli sia particolarmente congeniale - Carlo ha camminato sul braccio meccanico e lì, dopo aver srotolato due striscioni con la scritta stay human (restare umani), bandiere realizzate con le coperte termiche che solitamente vengono date ai migranti appena tratti in salvo, ha acceso dei fumogeni. Infine si è legato all'estremità di una fune, fissando l'altro capo al braccio della gru e si è lanciato nel vuoto sventolando una bandiera della pace, ondeggiare a un'altezza di oltre 50 metri per poi risalire sul traliccio.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15, come spiega la questura a cui è stato subito lanciato l'allarme dai cittadini che, anche per la splendida giornata domenicale, non hanno faticato a stare con il naso all'insù. Sul posto, oltre alla polizia e a un'ambulanza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con diversi mezzi. I vigili urbani hanno chiuso al traffico via Melchiorre Gioia, tra via Galvani e via Pirelli, mentre personale della Digos si è messo in contatto con l'attivista e, dopo un'ora di trattative, è riuscito a farlo scendere. Carlo C. è stato denunciato per procurato allarme e invasione di edifici. Mentre gli sequestravano l'attrezzatura ha detto di aver agito per «onorare le vittime del Mediterraneo».

Grazie degli auguri a tutta la bella Jente che me li ha fatti, superati, direi egregiamente, i 30 e adesso... verso l'infinito ed oltre! Stay human ha scritto il 31enne sabato sul profilo Facebook. Forse proprio per annunciare, a modo suo, di voler compiere « l'impresa».

PaFu