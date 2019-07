«Tangenziale Ovest a 4 corsie E per i Giochi, Est fino a Lecco»

Alberto Giannoni

Maura Carta, presidente di Milano Serravalle, lei cosa ne pensa del sogno, o forse della illusione, di chi parla di autostrade gratuite?

«Non esistono autostrade gratuite. Se fosse possibile, qualcuno lo avrebbe già fatto. Le autostrade - ma vale anche per le ferrovie e gli aeroporti - o le paga lo Stato o se c'è una domanda individuale deve pagare qualcosa l'utente. Non a caso anche Stati più ricchi del nostro non prevedono questa gratuità di strutture che forniscano alcuni servizi o vantaggi in termini di sicurezza e di transito».

Non esiste in alcun Paese? Ne ha parlato il ministro Di Maio.

«In nessun Paese. Il ministro Di Maio ha ricevuto informazioni errate: in Estonia, Svezia o Paesi Bassi non c'è pedaggio ma si paga il transito nelle gallerie e sui (...)