Tante attività per soggiorni indimenticabili

Beatrice Coppola

La trasmissione televisiva 4 Hotel, condotta da Bruno Barbieri, ce lo ha ribadito. I clienti non si accontentano soltanto di soggiornare in dimore confortevoli, ma desiderano essere coccolati con adeguati servizi. Da questo punto di vista, ADLER Dolomiti offre davvero una vasta gamma di proposte per rendere il proprio soggiorno «attivo», grazie alla libertà di scegliere tra le diverse attività outdoor offerte dalla prestigiosa struttura. Del resto, quando hai la fortuna di pernottare in una dimora incastonata in un territorio stupendo, diventa difficile, per non dire impossibile, resistere alla voglia di connettersi con la natura e l'ambiente circostante, rigenerandosi profondamente.

Se amate lo sport, ad esempio, il team ADLER organizza ogni giorno e in qualsiasi stagione dell'anno, attività che si prestano a tutti gradi di allenamento. Il che, dimostra, una volta di più, l'attenzione particolare rivolta agli ospiti.

Potrete spaziare tra trekking in quota o effettuare delle semplici, ma altrettanto suggestive, passeggiate attraverso meravigliosi sentieri, percorrere in bici suggestivi scorci panoramici, cimentarvi con il nordic walking, oppure partecipare a escursioni guidate da esperti della montagna. Con la garanzia che da ogni uscita imparerete ad amare ancora più la natura, scoprendo le piante e gli animali della val Gardena.

Paura di muovervi da soli? Gli escursionisti sono assistiti in ogni uscita, anche con la dotazione di attrezzature, se necessario. Oltretutto, le gite sono tutte incluse, come anche quelle in bici. Non solo: biciclette elettriche firmate Bianchi e mountain bike vengono noleggiate gratuitamente, cosa non scontata in altri hotel. Su richiesta, sono disponibili anche altre attività: rafting, volo con parapendio, vie ferrate, arrampicate.

Si avvicina l'inverno e anche in questo caso le cose da fare sulla neve sono infinite: sci alpino e sci di fondo, escursioni con le ciaspole o a piedi a lume di fiaccola, slittate e molte altre attività, sempre guidate da istruttori esperti.

ADLER Dolomiti gode di una posizione davvero strategica: ha accessi diretti al comprensorio sciistico ed escursionistico del Dolomiti Superski, il più grande del mondo, grazie ai suoi 1200 km di piste e ai 450 impianti di risalita. Dallo skiroom della struttura, una scala mobile porta direttamente alla funivia del Seceda. A pochi minuti a piedi dall'Hotel si trovano l'ovovia per l'Alpe di Siusi e la funicolare per il Rasciesa, mentre il «Valgardena Ronda Express» garantisce il collegamento diretto alla «Sellaronda». E se siete amanti del golf ecco che, a soli 11 km dall'ADLER, si trova il Golf Club San Vigilio - Alpe di Siusi, un nuovo campo ai piedi dello Sciliar, apprezzato per l'alto livello tecnico e sportivo.