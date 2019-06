Taser? Prima Salvini mi spieghi se vuole vigili-poliziotti

L'art. 19 del cosiddetto Decreto Sicurezza introduce per i Comuni con più di 100mila abitanti la possibilità di sperimentare armi a impulsi elettrici, che prima chiamavano taser. Acquisto, formazione e addestramento a spese del Comune o al più della Regione, se stanzia fondi. Il test si può avviare su due agenti con qualifica di pubblica sicurezza, per 6 mesi, dopo aver modificato il regolamento e fatto l'addestramento, previo accordo con Ats. A Milano stiamo introducendo lo spray al peperoncino a valle di diversi approfondimenti, anche in merito all'acquisto e alla formazione. A breve affronteremo un ulteriore confronto sul tema legittimamente richiesto dai sindacati. Avremo in campo 500 dotazioni di spray urticante e ne valuteremo uso ed efficacia. Abbiamo scelto una dotazione a tutela degli agenti, che non causa danni ma provoca irritazione e fastidio in chi viene colpito, quindi efficace come strumento di difesa.

Testare per 6 mesi, su due agenti un'arma che è allo stesso tempo in sperimentazione alla Polizia di Stato mi pare francamente inutile. Mi suona come un contentino che strizza l'occhio a qualcuno e contemporaneamente lo prende in giro, rendendo questa sperimentazione velleitaria. Inoltre: il dibattito a livello internazionale sull'uso di questi dispositivi fa emergere pareri diversi e si sono levate voci che mettono in guardia sull'uso di uno strumento che non è escluso possa causare danni gravi in chi riceve la scossa. La sperimentazione è avviata in Polizia di Stato, aspettiamo esiti e indicazioni per valutare il dispositivo e la sua regolamentazione. L'arma comune a impulsi elettrici non è pensata in alternativa all'arma di ordinanza. Quando si usa l'una e quando si userebbe l'altra è materia di approfondimenti tutt'altro che superflui e potrà aiutarci a capirlo, credo, la Polizia al termine della sua sperimentazione.

Questa discussione, però, ci porta a considerazioni ancora più importanti: se non poniamo un argine a questa tendenza a trasformare i vigili in agenti di Polizia tout court, senza che mai qualcuno si prenda la briga di mettere mano al profilo e al contratto, arriveranno solo danni ai nostri operatori di PL.Il decreto non aggiunge ulteriori indicazioni se non qualche richiamo normativo.

Ora mi chiedo: che idea ha della Polizia Locale il Ministro degli Interni? Continueremo ancora a lungo a vedere aggiungere responsabilità, compiti e obblighi, strumentazioni... senza che nessuno si preoccupi di verificare se il profilo dell'agente di Polizia Locale corrisponde a ciò che chiediamo loro di fare? Da Matteo Salvini non arrivano modifiche sostanziali alle condizioni in cui possono e devono lavorare, si propone solo implementazione di dotazione di difesa/offesa. Ma allora il loro lavoro è cambiato o no? Invece di far finta di investire sulla Polizia Locale dando l'idea di assegnare dotazioni analoghe a quelle della Polizia di Stato, mettiamoci intorno a un tavolo per discutere che cosa, come, quando e a che condizioni lavora un Agente di Polizia Locale a cui diamo pistola, mazzetta distanziatrice, spray urticante e ora anche taser. E ancora: un Agente che opera in una città complessa come Milano, Roma, Napoli o Palermo ha bisogno di un inquadramento diverso rispetto a quello di un piccolo centro, dove magari non è neppure armato, sì o no? I contratti decentrati permettono una differenziazione molto, molto limitata. Valuteremo nuove e diverse dotazioni quando il ministro discuterà concretamente un inquadramento che corrisponda a ciò che chiede ai nostri agenti di Polizia Locale.

*vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano