Taxi, a Milano arriva la doppia guida: così i familiari si alterneranno ai conducenti

Più taxi a Milano grazie alla possibilità per gli operatori di attivare le collaborazioni familiari per far fronte all'aumento di domanda di auto in servizo pubblico. A rendere nota l'iniziativa è stato palazzo Marino: l'amministrazione, infatti, consentirà di integrare i turni di attività di servizio con un secondo conducente. Le nuove autorizzazioni saranno limitate, inzialmente, ai familiari entro il terzo grado e al coniuge del titolare della licenza e garantiscono l'estensione dell'orario di servizio complessivo del taxi da 12 a 16 ore giornaliere. Quindi spazio a mogli, mariti, cugini e nipoti dei conducenti, che potranno alternarsi con il titolare per i turni di servizio.

Disagi e numeri

Secondo quanto fatto emergere dal Comune, il rilascio delle nuove autorizzazioni al secondo conducente è una delle azioni messe in campo dall'amministrazione per risolvere lo sbilanciamento tra domanda e offerta, che crea disagi agli utenti del servizio e favorisce l'abusivismo. I momenti principali della mancanza di offerta vengono rilevati dalle chiamate inevase: il sabato e la domenica, nella fascia oraria dalla mezzanotte alle 5, infatti, le telefonate rimaste in sospeso sono il 42% e nella fascia 19-21 il 31%. Nei giorni feriali, nella fascia 19-21 le inevase rappresentano il 27% e nella fascia 8-10 il 15%. Qualche settimana fa, la giunta comunale aveva approvato l'attivazione del servizio trasporto in taxi verso l'ospedale per le persone che devono sottoporsi alla dialisi (il servizio viene realizzato in collaborazione con Areu).

"La priorità? Potenziare il servizio"