Il maltempo sferza Milano. A Malpensa voli bloccati un'ora per la grandine

La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all'ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, che ha già attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della protezione civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno cantieri aperti a prestare particolare attenzione ai ponteggi in esterno e raccomanda a tutti i cittadini di tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi.

In realtà le piogge forti sono iniziate già nel pomeriggio. A causa delle cattive condizioni meteorologiche è stato annullato il lancio dei paracadutisti militari che era in programma sabato all’Arena civica di Milano, nel contesto dell’Adunata nazionale degli Alpini. La violenta grandinata, che ha colpito la zona Ovest della Lombardia, ha mandato in tilt l'aeroporto varesino di Malpensa. Sulle piste e sugli aerei, infatti, si sono accumulati un paio di centimetri di ghiaccio e i voli sono stati bloccati per circa un'ora.

Domani però dovrebbe tornare a splendere il sole.