La terrazza con vista Duomo "abbandonata" dalla giunta

Era la «Centrale di regolazione degli orologi pubblici di Milano», il macchinario che negli anni Trenta regolava le lancette degli orologi sparsi per la città è stato restaurato anni fa e rimesso al centro della sala. Una location extralusso e purtroppo abbandonata, Galleria Vittorio Emanuele, e dalla sala si potrebbe accedere a una terrazza con vista mozzafiato sul Duomo. Un panorama di cui hanno potuto godere eccezionalmente ieri i consiglieri che hanno partecipato al sopralluogo nello spazio a volte e sul tetto della Galleria, inagibile ai cittadini. La scala per salire in terrazza non è a norma, i parapetti sono molto bassi, le solette della ex centrale dovrebbero essere rafforzate. Al momento l'assessorato al Demanio non ha il recupero della terrazza e della vecchia sala orologi tra le priorità ma secondo il consigliere Pd Alessandro Giungi «varrebbe la pena investire sul recupero dello spazio per riaprirlo ai cittadini, potrebbe diventare un piccolo museo, ci sono le strumentazioni storiche». Anche per Alessandro De Chirico (Fi) «con un investimento si potrebbe realizzare uno spazio espositivo con accesso alla terrazza, offriremmo un punto panoramico unico».

Il Comune affidò nel 1929 alla società anonima Ora Elettrica il compito di aggiornate gli orari della rete pubblica e migliorare il servizio. Gli orologi sparsi in città diventarono 160 nel 1931 e l'anno successivo venne inaugurata la «Centrale di regolazione» nel salone dell'arco in Galleria. Il servizio (come riepiloga bene il blog Urbanfile.org), capace di sincronizzare 300 orologi contemporaneamente, venne interrotto nel 1943 dopo i bombardamenti e riprese due anni dopo. Gli orologi al quarzo mandarono lentamente in pensione il macchinario, venne spento nel 1974. Tra il 1987 e il 2000 la sede servì come base della stazione meteorologica di Milano trasferita infine a Brera. Il consiglio comunale vuole dare una nuova occasione a uno spazio prestigioso nel Salotto di Milano.